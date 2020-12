Adobe Premiere Pro : une première bêta pour les Apple Mac M1

Les nouveaux MacBook équipés d'une puce Apple Silicon M1 sont de formidables machines. Encore faut-il que les logiciels soient optimisés pour cette puce. Aujourd'hui, c'est Adobe Premiere Pro qui s'y met.

En lançant une nouvelle grande famille de processeurs avec ses puces Apple Silicon, et tout d’abord la puce M1, Apple en appelle aussi aux développeurs d’applications. Ceux-ci peuvent se reposer sur l’outil de traduction Rosetta 2 pour que leurs applications fonctionnent mais le mieux reste de retravailler le code source pour être compatible nativement avec ce nouveau processeur. Ce que font déjà certains développeurs. C’est le cas notamment d’Adobe avec Premiere Pro.

Adobe dévoile une première version bêta de Premiere Pro

Les ordinateurs Apple Mac ont depuis longtemps les faveurs des éditeurs d’outils de traitement photo/vidéo. C’est pour cette raison que lorsque Apple avait annoncé son intention de prendre ses distances avec les puces Intel, nombreux étaient les professionnels du secteur à être inquiets quant au support futur des logiciels et notamment quant au fait que ces logiciels seraient prêts à temps. La bonne nouvelle, c’est que Adobe semble prêt. Ou presque.

L’éditeur vient d’annoncer que son outil d’édition vidéo Premiere Pro était désormais disponible sur les ordinateurs Apple dotés d’une puce M1 dans une première version bêta. Cette version du logiciel a été conçue spécifiquement por la puce M1, elle devrait donc être davantage optimisée que la version x86 qui fonctionne via l’outil de traduction Apple Rosetta 2.

pour les Mac dotés d’une puce M1

Selon le communiqué d’Adobe, “la première bêta publique contient toutes les fonctionnalités d’édition de base comme les outils de couleur, graphismes et audio ainsi que les fonctionnalités Productions et multicam. Nous avons d’abord pris en charge les codecs les plus utilisés, comme le H.264, le HEVC et le ProRes. L’éditeur lambda verra probablement très peu de différence avec la version Intel mais il y a tout de même certaines limitations, listées ci-dessous. N’hésitez pas à revenir sur ce thread pour suivre les mises à jour, au fur et à mesure que nous ajoutons des fonctionnalités.”

Étant donné qu’il s’agit là d’une version bêta, il ne serait peut-être pas recommandé d’utiliser cette version au quotidien, des bugs subsistent certainement ici ou là. Mais si vous êtes curieux de savoir ce que ça donne, n’hésitez pas à l’installer.