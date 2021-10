Adobe porte son célèbre Photoshop sur le web

Adobe Photoshop arrive sur le web. Une version bêta, pour le moment, mais très prometteuse.

Adobe Photoshop est un logiciel emblématique. L’outil existe depuis 1990 et a su traverser les âges, si l’on peut dire, permettant aux professionnels et particuliers de retoucher leurs photos toujours plus facilement. Aujourd’hui, pour encore plus de praticité, Adobe vient porter son logiciel sur le web. Explication.

Adobe Photoshop arrive sur le web

Il y a encore quelque temps, lorsque vous vous vouliez utiliser un logiciel, quel qu’il soit, il fallait le télécharger et l’installer sur son ordinateur. Cela étant dit, si vous utilisez un autre ordinateur, il vous faudra télécharger et installer ledit logiciel sur cette machine aussi. Ce qui peut être problématique si la machine n’est pas la vôtre. C’est en cela que les applications web sont si populaires, elles sont accessibles depuis n’importe où, ce qui rend l’usage très, très facile.

La bonne nouvelle, c’est que si vous avez besoin de réaliser certaines retouches sur vos photos, Adobe vient d’annoncer que Photoshop arrive dans une version web. Bien évidemment, celle-ci ne sera pas aussi puissante ou aussi riche en fonctionnalités que la version desktop, mais elle devrait être suffisante pour les utilisateurs qui souhaitent réaliser des retouches rapides, mais plus avancées qu’un simple recadrage.

Une version bêta, pour le moment, mais très prometteuse

Selon le communiqué d’Adobe, les utilisateurs intéressés peuvent essayer la version bêta : “Sur celle-ci, vous pouvez essayer le workflow disponible et tester certaines des fonctionnalités d’édition de Photoshop que nous avons déjà implémentées sur le web. Vos collaborateurs et vous pouvez désormais ouvrir et visionner des documents Photoshop dans le navigateur, offrir leurs retours et réaliser des éditions basiques dans un seul et même endroit sans avoir à télécharger ou lancer l’application.”

À l’heure actuelle, il semblerait que ce Photoshop pour le web ne soit seulement compatible avec des navigateurs comme Chrome et Edge. C’est en tous les cas une approche très intéressante et l’on ne peut s’empêcher de se demander s’il faut envisager de voir davantage d’applications desktop traditionnelles d’Adobe trouver leur voie sur le web.