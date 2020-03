Adobe offre deux mois gratuits de sa suite Creative Cloud

Étudier ou travailler à la maison est aujourd’hui une nécessité pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les services cloud sont plus que jamais nécessaires, ils permettent aux étudiants comme aux travailleurs de travailler à distance, de collaborer avec leurs collègues, de synchroniser leurs fichiers et d’y accéder où qu’ils soient, y compris, bien évidemment, depuis chez eux. Certains ont déjà fait de beaux gestes pour simplifier la vie de leurs utilisateurs. Nouvel exemple aujourd’hui avec Adobe Creative Cloud.

Adobe Creative Cloud est l’un de ces services très utiles dans ce genre de scenario. Aujourd’hui, l’entreprise annonce offrir à tous ses abonnés deux mois gratuits. Pour ce faire, il faudra disposer d’un compte Creative Cloud et d’un abonnement. Il s’agit finalement de créditer son abonnement existant de deux mois supplémentaires, mais deux mois gratuits. La procédure n’est pas difficile à suivre mais pour une raison ou une autre, Adobe n’a pas vraiment montré comment en procéder. Pire encore, l’entreprise semble avoir bien caché cette offre. Voici ce qu’il vous faut faire pour profiter de ces deux mois gratuits.

Tout d’abord, vous devrez vous identifier sur votre compte Creative Cloud. Ensuite, direction la section Gestion de l’abonnement (“Manage Plan”). Depuis cette page, faites une demande pour annuler votre abonnement. Pas de panique, vous n’allez pas annuler votre abonnement en faisant cela. Choisissez l’option qui dit “Trop cher” et cliquez sur continuer. Adobe vous redirigera alors vers une page contenant diverses offres pour vous convaincre de continuer. Ici, vous devriez trouver l’option pour profiter de deux mois d’abonnement gratuits. Et le tour est joué !

I had a little trouble getting through it so here’s a video for my visual learners LOL pic.twitter.com/jCok7OzHi5

— Yehju Park (@yehjupark) March 17, 2020