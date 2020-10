Adobe officialise Photoshop Elements 2021 et Premiere Elements 2021

Adobe est probablement la suite logicielle la plus populaire pour tout ce qui touche aux travaux de retouche photo. Comme nombre d'éditeurs, le géant dévoile de nouvelles version très régulièrement.

Si vous exercez un métier dans la création numérique, que vous manipulez des photos/vidéos régulièrement, il y a de grandes chances que la suite de logiciels Adobe ne vous soit pas inconnue. Peut-être même l’utilisez-vous au quotidien. Cela étant dit, l’abonnement à Adobe Creative Cloud peut être assez onéreux, particulièrement si vous n’êtes qu’un “petit” créateur ou un simple amateur éclairé. C’est précisément pour cette cible que l’édition “Elements” entre en jeu.

Adobe lance ses versions 2021 de Photoshop Elements et Premiere Elements

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Adobe propose à son catalogue un certain nombre d’éditions “Elements”. Il s’agit de versions indépendantes de certains de ces logiciels comme Photoshop, des versions qui sont vendues via un achat unique. Si vous êtes intéressé(e), vous serez peut-être ravi(e) d’apprendre que Adobe vient d’officialiser les versions 2021 de Photoshop Elements et Premiere Elements.

Des versions très évoluées et en achat unique

Toutes deux sont vendues au tarif de 99,60€. Un pack regroupant Photoshop Elements et Premiere Elements 2021 est proposé au tarif de 150€. bien que ces versions soient des versions légèrement allégées des déclinaisons complètes de Photoshop et Premiere, elles sont tout à fait capables de faire le travail. Selon Adobe, certaines fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle ont même été intégrées dans ces versions Elements. Cela concerne notamment l’ajout de mouvement dans les images en un seul clic, les modifications fines des visages, les Guided Edits, les sélections plus précises et bien davantage. Si 99,60€ peuvent effectivement représenter une certaine somme pour certains, la facture reste bien moindre que si vous optez pour l’abonnement à long terme.

Si vous êtes intéressé(e), direction les pages officielles des logiciels – ici pour Photoshop Elements, là pour Premiere Elements – pour tout savoir de ce qu’ont à offrir ces versions 2021 et acheter la ou les vôtres le cas échéant.