Adobe lance une extension Google Chrome pour éditer facilement les PDF

Adobe lance une extension Google Chrome pour éditer les PDF et réaliser les opérations basiques facilement et rapidement depuis le navigateur.

Si vous avez besoin d’éditer un fichier PDF, d’ordinaire, il vous faut télécharger une application dédiée comme Adobe Acrobat. Et si vous voulez des fonctionnalités d’édition avancée, il faut souvent payer. Cela étant dit, si vous avez besoin de réaliser des opérations simples et rapides, Adobe a peut-être la solution parfaite.

L’entreprise vient d’annoncer une nouvelle extension conçue pour le navigateur web Google Chrome. Avec cette extension, les utilisateurs peuvent réaliser des modifications facilement et rapidement, y compris ajouter une signature à leurs documents, sans avoir à télécharger une quelconque application ni même à payer quoi que ce soit.

Pour réaliser les opérations basiques facilement et rapidement depuis le navigateur

Selon le communiqué d’Adobe, “ouvrir une nouvelle application sur votre ordinateur ou chercher une application web pour l’édition de PDF peut être pénible, particulièrement si vous êtes pressé(e). Et la visionneuse PDF native intégrée par défaut dans votre navigateur a des fonctionnalités limitées, permettant seulement de visualiser ou de télécharger des fichiers PDF. Mais l’extension Adobe Acrobat pour Google Chrome vous permet sans le moindre effort de commenter, annoter, remplir, signer des PDF, et bien plus – tout ceci depuis la fenêtre de votre navigateur.”

Parmi les fonctionnalités que les utilisateurs peuvent s’attendre à retrouver, on citera la possibilité de commenter les PDF, de procéder à certains ajustements, d’annoter, de remplir les formulaires et de signer les documents. Bien évidemment, il y a des limitations par rapport à ce qu l’on peut faire avec une application PDF dédiée ou via Acrobat pour le web mais, comme dit précédemment, cette extension devrait être suffisante dans de nombreux cas, pour des modifications simples et rapides.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que l’extension en question est disponible au téléchargement via le Chrome Web Store. N’hésitez pas à tester, vous serez facilement conquis.