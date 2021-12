Adobe lance Creative Cloud Express pour la retouche sur le web et mobile

Adobe lance Creative Cloud Express pour de la création facile et rapide sur mobile.

Dans un monde idéal, si vous voulez retoucher une photo ou modifier une image quelconque, vous êtes devant votre ordinateur. Mais si ce n’est pas le cas, si vous êtes en déplacement, à l’extérieur ou simplement loin de votre ordinateur et que vous avez besoin d’éditer rapidement un fichier ? La bonne nouvelle, c’est que, si vous êtes familier ou familière avec la suite Adobe et ses nombreux outils, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’entreprise propose dès aujourd’hui un nouveau produit baptisé Creative Cloud Express.

Adobe lance Creative Cloud Express

Gardez bien en tête que Adobe dispose déjà de plusieurs applications mobiles permettant de retoucher des photos depuis votre smartphone, mais l’idée avec Creative Cloud Express est d’offrir aux utilisateurs un moyen rapide de travailler leurs images sans avoir à prendre en main les logiciels complexes de la société. Vous pourriez voir cette nouvelle solution comme une version allégée de Photoshop qui n’a été pensée et conçue que pour être simple et intuitive à utiliser.

Selon le communiqué de l’entreprise : “Creative Cloud Express repose sur plusieurs décennies d’expérience à travailler avec la communauté des créateurs de contenu. Elle rend les technologies fondamentales de nos produits leaders de l’industrie comme Photoshop, Illustrator et Premiere Pro, accessibles en quelques clics – et sans devoir effectuer de longues périodes d’apprentissage.”

Pour de la création facile et rapide sur mobile

Et Adobe d’ajouter : “Creative Cloud Express est parfait pour les gens qui n’ont aucune connaissance du milieu. Mais c’est aussi un bon outil complémentaire entre les mains des créateurs professionnels Si vous voulez simplement créer un post sur les media sociaux, produire un simple flyer, redimensionner une image ou réaliser une miniature pour votre vidéo Premiere Pro, Creative Cloud Express est la manière la plus rapide et la plus facile de le faire.”

L’autre bonne nouvelle avec ce nouvel outil, c’est que, contrairement à d’autres logiciels Adobe qui nécessitent que vous achetiez une copie ou que vous soyez abonné(e) à Creative Cloud, Creative Cloud Express est gratuit pour tout le monde. Certaines fonctionnalités additionnelles peuvent cependant être déverrouillées si vous êtes prêt(e) à débourser 9,99 $ par mois. À noter, Creative Cloud Express est aussi incluse, dans sa version complète, avec les offres Adobe Creative Cloud Single App proposées à 20,99 $ par mois.