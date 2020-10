Adobe Illustrator va vous simplifier la recoloration de vos créations

Créer un projet de design de toutes pièces n'est pas chose aisée. Cela requiert des compétences diverses et parfois, on croit en avoir terminé pour finalement se dire que la palette de couleurs est loin d'être sympathique...

Admettons que vous arriviez à la fin d’un nouveau projet de design mais que vous ne soyez pas totalement convaincu par le choix des couleurs. Évidemment, vous pouvez revenir en arrière et recolorer le tout mais c’est un procédé long et ô combien fastidieux. Plus encore si vous n’êtes pas totalement certain(e) des coloris qui pourraient bien fonctionner. De plus, il s’agit d’un procédé complètement manuel, ce qui peut prendre un certain temps. Voici qui pourrait vous simplifier grandement la vie.

Adobe dévoile un nouvel outil de recoloration pour Illustrator

Adobe est conscient de la chose. Le spécialiste des outils de création graphique dévoile aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité qui arrivera prochainement dans son logiciel Illustrator. La fonctionnalité en question a été baptisée Recolor Artwork – Color Theme Picker. S’il fallait résumer, nous dirions simplement qu’elle permet aux utilisateurs de renseigner la palette de couleurs qu’ils ont dans la tête et, en appuyant sur un seul bouton, c’est toute l’image qui se retrouve colorisée automatiquement avec les couleurs que vous avez choisies.

Un outil automatique s’appuie sur l’intelligence artificielle

L’un des avantages de travailler en vectoriel, c’est que les images sont plus faciles à coloriser, et donc à recolorer, mais comme dit, il s’agit là d’ordinaire une opération manuelle. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront explorer variété de thèmes et coloris et les voir appliqués sur leurs créations en quelques secondes. Cela signifie qu’il sera possible d’essayer des dizaines de palettes différentes pour trouver celle qui vous convient le plus.

Le Recolor Artwork – Color Theme Picker va aussi simplifier grandement les opérations de modification de thème pour les vacances par exemple. Il sera désormais bien plus facile, et rapide, de donner une touche Noël à un design en lui appliquant une palette de rouge, vert et blanc. Voilà en tous les cas une très sympathique amélioration de l’outil Recolor Artwork actuel. Adobe a d’ores-et-déjà prévu d’en dévoiler davantage durant son événement Adobe MAX qui se tiendra à la fin du mois. D’ici là, regardez plutôt les possibilités qui seront peut-être les vôtres dans la vidéo ci-dessous.