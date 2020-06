Internet a connu de nombreuses phases, de nombreuses ères pourrait-on même dire. Il en est une incontournable, celle de Adobe Flash. C'était la technologie incontournable pour des sites interactifs. Elle sera officiellement morte à la fin de l'année.

Si vous avez connu les jeunes années d’Internet, vous ne pouvez pas ne pas vous souvenir de Flash. La technologie d’Adobe était présente partout ou presque. C’est un outil fantastique offrant aux développeurs la possibilité de créer du contenu interactif sur leur site, qu’il s’agisse de jeux, d’embarquer des vidéos, de la musique ou autre. Adobe Flash sera officiellement mort le 31 décembre 2020.

Flash Player sera officiellement mort le 31 décembre 2020

Les années ont passé, Flash a connu de nombreux déboires, notamment ce qui concerne sa sécurité et la technologie va aujourd’hui bientôt disparaître comme ont pu le faire les dinosaures. Toutes les bonnes choses ont une fin. On se souviendra de tout ce que Adobe Flash a pu apporter et on oubliera ses dernières années difficiles. Comme l’indique le site d’Adobe, Flash Player atteindra officiellement sa fin de vie le 31 décembre 2020.

La fin d’une ère, assurément

Selon la FAQ officielle, cela signifie que, à compter de cette date, il n’y aura plus de mises à jour ni de patchs de sécurité pour Flash Player. “Adobe ne publiera aucune mise à jour ou patch de sécurité pour Flash Player après la date de fin de vie. Nous recommandons à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player avant cette date (voir le manuel de désinstallation pour les utilisateurs Windows et Mac). Les utilisateurs seront enjoints par Adobe de désinstaller Flash Player sur leur machine dans quelque temps et le contenu basé sur Flash sera bloqué après cette date de fin de vie.”

Cette annonce marque assurément la fin d’un ère. Et bien que la technologie Flash ne soit aujourd’hui plus très utilisée, nombreux sont les internautes qui la regretteront. Avec elle, ce sont de nombreux bons souvenirs qui s’évanouiront lentement mais sûrement…