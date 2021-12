Adobe dévoile son Projet Shasta, un éditeur audio pour le web propulsé par l’intelligence artificielle

Avec Adobe Projet Shasta, enregistrer et éditer l'audio n'a jamais été aussi simple. Cet outil web est actuellement gratuit.

Adobe teste actuellement un nouvel outil pour le web qui utilise l’intelligence artificielle pour simplifier l’enregistrement audio. Le logiciel est baptisé Projet Shasta et pourait rendre l’enregistrement et l’édition de podcasts ou autres projets bien plus facile. Cela pourrait permettre d’ouvrir ce genre d’opérations à un public bien plus large.

Le projet a démarré au sein d’Adobe Labs comme une simple expérimentation pour trouver “de nouveaux moyens d’aider les gens à éditer l’audio sur le web”, écrivait Mark Webster, directeur des produits audio chez Adobe, dans un post sur Product Hunt. “Mais ensuite, il est devenu évident que la pandémie avait rendu l’enregistrement audio difficile aussi, même pour les professionnels de l’audio. Notre vision a alors changé, il était question de donner à tout le monde les outils dont ils ont besoin pour créer un audio professionnel.”

Le résultat est un outil pensé et conçu pour le web – qui nécessite d’ailleurs Google Chrome – qui permet de créer et d’éditer des enregistrements audio dans une interface visuelle sans avoir besoin du moindre équipement professionnel ou d’outils avancés quelconques.

Cet outil web est actuellement gratuit

Les utilisateurs enregistrent leur audio dans des clips et Shasta les transcrit automatiquement. De là, l’édition est extrêmement simple, vous pouvez effacer directement du texte de la transcription. Il y a aussi des filtres basés sur l’intelligence artificielle permettant d’améliorer la qualité audio ou supprimer automatiquement les onomatopées disgracieuses (les “euh”, “mmh”, etc.) et autres blancs. Le Projet Shasta permet aussi l’enregistrement à distance, pour que des invités puissent rejoindre l’enregistrement facilement. Le logiciel va jusqu’à gérer la synchronisation entre les différents clips, même si l’un des intervenants a une connexion qui laisse franchement à désirer.

Bien que l’utilisation la plus évidente de Shasta soit l’enregistrement de podcasts, Mark Webster précise que l’outil pourrait tout à fait être utilisé pour les voix off, les vidéos et tout autre projet qui ont une composante audio.

À l’heure actuelle, nul ne sait vraiment ce qu’Adobe compte faire de ce Projet Shasta. Mark Webster déclarait que cet outil n’est qu’en version Alpha, au mieux, et que l’entreprise partage aujourd’hui ce projet pour obtenir un maximum de retours de celles et ceux qui le testeront, mais il est encore bien trop tôt pour savoir quand il sera disponible au grand public, si tant est qu’il le soit un jour. Le Projet Shasta est “gratuit pour l’instant” à celles et ceux qui demandent un accès via le site d’Adobe.