Adieu les mains moites avec cette souris gaming avec ventilateur intégré

Avoir les mains moites est un problème qui touche beaucoup de monde. Certains en souffrent au quotidien, d'autres seulement après certaines activités. Jouer aux jeux vidéo à la souris, par exemple, peut laisser les mains moites...

Certains d’entre nous ont les mains moites après avoir joué longtemps avec une souris. Cette dernière peut d’ailleurs rapidement devenir très sale, certains spécialistes affirment que ces périphériques sont plus sales qu’une cuvette de toilettes. Si vous avez un vrai problème de mains moites, vous serez peut-être intéressé(e) par cette souris gaming Zephyr qui dispose d’un ventilateur intégré.

La souris gaming Zephyr intègre un ventilateur

Il y a aujourd’hui une vraie mode chez les souris gaming d’arborer un design avec des trous en surface. Cela permet de mieux faire circuler l’air à l’intérieur et aussi d’alléger le poids de l’accessoire (dans la mesure où on a moins de matériau) mais la Zephyr sera la première souris à disposer d’un ventilateur actif pour refroidir l’ensemble.

pour éviter au joueur le problème des mains moites

Et le fabricant semble avoir tout prévu. La vitesse peut être ajustée entre 4 000 et 10 000 tours par minute mais à cette vitesse maximum, le bruit devrait être assez dérangeant. Et comme le précise PCGamer, la question du nettoyage risque de se poser aussi assez rapidement. Un ventilateur doit être nettoyé régulièrement pour éviter les accumulations de poussière. Pour le reste, la souris Zephyr semble assez standard avec ses deux boutons sur le côté, ses trois boutons sur le dessus et sa molette qui fait aussi office de bouton. Une campagne Kickstarter devrait être lancée le 22 juillet avec un tarif spécial “Super Early Bird” à 79$. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire sur le site dédié pour être tenu(e) informé(e) de l’avancée du projet.