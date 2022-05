Adibou : Wiloki fait revivre le célèbre jeu éducatif sur mobiles et tablettes

Ubisoft a fait appel au studio Inigo Factory pour relancer la licence Adibou via Wiloki.

Pour apprendre à lire, à compter, à cultiver un potager, à écouter des histoires, à imaginer des recettes ou encore à s’amuser en développant sa créativité, les enfants de quatre à sept ans issus de la nouvelle génération peuvent désormais plonger dans l’univers d’Adibou. Avec plus de dix millions d’utilisateurs à travers l’Europe, l’extraterrestre humanoïde fait encore écho à de nombreux nostalgiques dont certains sont désormais de jeunes parents.

“Adibou parle à toute une génération et sa mission d’introduire l’apprentissage par le jeu et son concept pédagogique sont en phase avec nos valeurs“, déclare Manon Oskian, co-fondatrice et CEO de Wiloki. “Jusqu’à présent, notre service de soutien scolaire en ligne était destiné aux enfants qui savent lire et écrire. Adibou est donc un complément d’offre idéal pour accompagner les plus petits jusqu’à la lecture“. Cédric Royer, directeur de contenu chez Ubisoft, ajoute : “Nous sommes ravis de cette collaboration avec Wiloki. Elle redonne vie au personnage attachant d’Adibou qui a bercé l’enfance de toute une génération. Wiloki apporte un vrai savoir-faire sur le ludo-éducatif avec un contenu ludique qui s’adapte à chaque enfant.”

Les lieux interactifs de la version modernisée d’Adibou

Le Jardin : Ce lieu principal est le point de départ de l’enfant. Il lui permet de rencontrer la plupart des personnages et de naviguer entre les différents espaces inspirés de l’univers d’Adibou. Il est personnalisable, peuplé de multiples personnages secondaires et contient de nombreux éléments interactifs pour susciter la curiosité des enfants

La Cuisine : L’enfant concocte gâteaux, tartes et pizzas qu’il pourra décorer, faire déguster à Plop et Bouzigouloum et s’amuser de leurs réactions, ou ajouter à son inventaire pour les envoyer plus tard à ses amis

Le Salon : Un espace créatif, donnant accès à divers mini-jeux. Le jeu de cartes entraîne les mémoires spatiales, visuelles et auditives et le casse-briques favorise la motricité et le rythme. Le Salon est aussi le pôle multimédia d’Adibou. Ainsi le Projecteur diffuse les diverses vidéos, comptines et histoires et l’Enceinte permet d’écouter des podcasts interactifs et immersifs. À tout moment l’enfant peut changer de narrateur et donc de point de vue sur l’histoire. Robin des Bois peut par exemple être raconté par Bingo, le narrateur rigolo, ou par le Shérif de Nottingham. Le Chevalet donnera bientôt accès à l’activité de dessin pour créer des messages animés

Le Potager : Pour faire pousser les fruits et légumes du jardin ensuite utilisés pour la cuisine et pour connaître les insectes utiles aux plantes

Le Coin des Fleurs : Pour faire pousser de superbes fleurs que les abeilles viennent butiner. Grâce aux fleurs, les abeilles fabriquent du miel qui sera utilisé dans les gâteaux. Une activité qui permet à l’enfant d’observer le résultat de pas moins de cinquante mille combinaisons de graines

La Tour du Savoir : Située dans le jardin principal, elle donne accès aux pièces destinées à l’éveil et à l’apprentissage des grands thèmes éducatifs

La Salle de Mathématiques : Les enfants apprennent à compter et à calculer grâce à des activités amusantes

La Pièce de Français : Les enfants s’initient à la lecture et à l’écriture au travers d’activités ludiques

Adibou par Wiloki se lance en chanson

Adibou est disponible sur iOS et Android. Aucune publicité, ni achats intégrés ou contenus additionnels payants, n’est incluse dans l’application. Celle-ci sera d’ailleurs régulièrement enrichie avec de nouveaux contenus, mais également de nouvelles fonctionnalités pour mettre à contribution une véritable communauté de joueurs.