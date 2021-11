Adibou : l’extraterrestre humanoïde va revenir accompagner les enfants avec un nouveau jeu éducatif

Le service de soutien scolaire en ligne Wiloki travaille en collaboration avec Ubisoft sur un nouveau jeu éducatif mettant en scène Adibou, le héros des 4 à 7 ans.

Adi et ses frères Adibou et Adiboud’chou ont bercé l’enfance de toute une génération au début des années 1990 jusqu’aux années 2000 avant de disparaître petit à petit après l’effondrement de l’offre en matière de jeux éducatifs. Convaincu que le héros des 4 à 7 ans a encore du potentiel pour attendrir les plus jeunes et les guider du primaire au collège, l’éditeur français Ubisoft s’est associé avec Wiloki pour faire revenir le petit garçon à la casquette rouge dans un nouveau jeu éducatif avec un décor totalement modernisé. Les plus malins auront compris qu’il s’agit plus ou moins d’un remake de la dernière version d’Adibou et non celle de 1996.

Un teaser pour Adibou par Wiloki

Adibou par Wiloki est une application pour apprendre et s’amuser de 4 à 7 ans. Elle sera bientôt disponible sur ordinateur, téléphone et tablette.