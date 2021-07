Ad Infinitum : un jeu d’horreur narratif pendant la Première Guerre mondiale

L'enfer de la Première Guerre mondiale sera retranscrit dans un univers horrifique.

Dans Ad Infinitum, vous incarnez un soldat allemand conscrit qui rentre chez lui après la Grande Guerre, mais le traumatisme que vous avez vécu dans les tranchées continue de vous hanter. Chaque nuit, des hallucinations remplies de créatures horribles, de pièges mortels et de mystères jalonnent votre chemin vers la guérison. Surmontez-les pour vous libérer de votre traumatisme et déchirer le voile d’autres mystères, peut-être encore plus terribles.

Un trailer pour Ad Infinitum

Développé par les allemands du studio Hekate depuis 2015, Ad Infinitum sortira sur consoles et PC en 2023.