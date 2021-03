Activision recrute Frances Fragos Townsend, l’ancienne conseillère controversée de George W. Bush

Connue pour avoir été la conseillère en sécurité intérieure de George W. Bush durant sa présidence aux USA, Frances Fragos Townsend devient vice-présidente exécutive pour les affaires corporatives de l'éditeur américain Activision.

Avant de rejoindre l’industrie vidéoludique pour la première fois de sa carrière, Frances Fragos Townsend s’est fait remarquer dans le monde de la politique pour avoir lutté contre le terrorisme aux Etats-Unis ou encore être une fervente défenseuse de la torture des prisonniers durant leurs interrogatoires à l’époque de sa participation à l’administration Bush. Au sein d’Activision, elle va superviser les affaires gouvernementales, les politiques publiques, les communications ainsi que d’autres fonctions ministérielles. Elle estime par ailleurs que le milieu n’est pas assez au courant de tous les termes et toutes les pratiques qui ont cours dans le business comme les règles concernant les loot boxes. Frances Fragos Townsend va ainsi s’assurer que les différents législateurs soient informés des pratiques commerciales en vigueur dans l’univers du jeu vidéo.

@ActivisionBlizzard | @FranTownsend Joins @Activision Blizzard as Executive Vice President for Corporate Affairs https://t.co/0LzxesArvy — Frances Townsend (@FranTownsend) March 3, 2021

Frances Fragos Townsend arrive chez Activision avec un poste à responsabilité

“Fran est une fonctionnaire et une dirigeante d’entreprise très estimée. Nous sommes très chanceux de pouvoir bénéficier de sa riche expérience au sein de notre équipe“, a déclaré Bobby Kotick, directeur général d’Activision. “Notre entreprise bénéficiera grandement de son énergie, de son intelligence et de sa gestion.”

“Je connais Bobby depuis plus de dix ans et je crois en lui en tant que leader transformationnel“, a déclaré Frances Fragos Townsend. “Activision s’est développée à un rythme remarquable au cours des vingt-cinq dernières années, et je veux faire partie de la poursuite de cet incroyable voyage pour connecter le monde à travers nos incroyables franchises.“