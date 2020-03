Activision officialise Call of Duty : Warzone, un Battle Royale free-to-play

Call of Duty : Warzone se place comme un concurrent direct de Fortnite, Apex Legends et Playerunknown's Battlegrounds.

Disponible à 16h pour les possesseurs de Modern Warfare (entre 15 et 22 Go de téléchargement) et à 20h pour les autres (entre 80 et 100 Go de téléchargement), Call of Duty : Warzone de l’éditeur américain Activision va accueillir jusqu’à 150 joueurs, voire plus tard 200, dans un monde ouvert immense (avec des bouts de cartes issus des précédents opus de la licence) par le biais de deux modes exclusifs, à savoir Battle Royale et Pillage. Ils seront jouables dans l’immédiat en trio, mais les combats en solo et en duo sont en préparation.

Mode Pillage : Respawn activé, collecte de cash sur la carte, voler les dépouilles des adversaires et réaliser des contrats, des bonus peuvent aider les joueurs (sécuriser de l’argent dans des lieux de dépôts ou un ballon payant, payer une réapparition via les Stations d’Achat ou encore acheter des killstreaks et des kits de soin)

Mode Battle Royale : De nombreux combattants s’affrontent en même temps, un gaz mortel se rapproche au fur et à mesure que la partie s’avance (la zone d’activité se resserre au fur et à mesure), mode goulag (combat en 1v1 entre des joueurs éliminés qui veulent avoir une chance de revenir sur le champ de bataille), un seul gagnant à l’arrivée

Warzone se déroule à Verdansk, une ville étendue avec de multiples zones nommées et bien plus de 300 points d’intérêt. Chaque zone comporte des points de repère distincts, comme le chantier naval de Gorengard ou le barrage de Gora. Les zones se déroulent dans différents types d’environnement, comme les villes et les zones rurales, pour des engagements uniques : “Changez votre lieu de dépôt à chaque match pour obtenir une meilleure vue d’ensemble du terrain et profiter de ce que Verdansk a à offrir.”

Le trailer de Call of Duty : Warzone

Activision annonce que Call of Duty : Warzone est d’ores et déjà ouvert au cross-play sur PS4, Xbox One et PC.