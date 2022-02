Activision : le nouveau Call of Duty est développé par Infinity Ward

Infinity Ward confirme le développement du prochain épisode de la licence Call of Duty.

En préparation depuis pratiquement trois ans, le Call of Duty de 2022 devrait être la suite du Modern Warfare de 2019. Surnommé “Project Cortez” chez Infinity Ward, ce nouvel opus pourrait mettre en scène une guerre secrète entre les forces spéciales américaines et les cartels de la drogue colombiens. Un scénario qui s’éloignerait du Call of Duty : Modern Warfare 2 de 2009, tout en confirmant la nouvelle direction prise avec le remake/reboot qui n’avait aucun lien avec le Call of Duty 4 : Modern Warfare de 2007.

A new generation of Call of Duty is coming soon. Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Si un premier trailer est potentiellement prévu pour cet été, sans doute dans le cadre de la nouvelle édition du Summer Game Fest, le nouveau Call of Duty d’Activision devrait marquer la fin de l’annualisation de la licence. Pas encore officiellement racheté par Microsoft, l’éditeur américain aimerait que ses studios prennent désormais plus de temps pour s’adonner à d’autres projets, en plus du suivi régulier pour Warzone ou encore l’amélioration de l’expérience générale du célèbre FPS.