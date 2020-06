Activision et Infinity Ward partent en guerre contre les joueurs faisant preuve de racisme

Le racisme est un problème qui ne date malheureusement pas d'hier. Et on le retrouve dans tous les domaines, y compris dans les jeux vidéo. Certains éditeurs et développeurs ont décidé de prendre des mesures. C'est le cas des studios qui gèrent Call of Duty.

Activision et Infinity Ward ont décidé eux aussi de prendre des mesures dans le cadre du mouvement Black Lives Matter qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Le racisme ne saurait être toléré, où qu’il soit, quel que soit sa forme. Le jeu vidéo doit être propre, sans racisme dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui et les deux studios qui gèrent Call of Duty passent à l’action.

Les studios à qui l’on doit Call of Duty partent en guerre contre le racisme

Activision et Infinity Ward font davantage que de reporter le lancement de la prochaine saison de Call of Duty. Infinity Ward s’est engagé à être bien plus strict concernant le racisme dans ses jeux. Cela passera notamment par une analyse plus fine des comportements des joueurs, des systèmes de signalement plus aboutis et mieux intégrés ainsi qu’un renforcement des bannissements permanents à l’encontre des récidivistes. Davantage de filtres de contenu et des limites dans les changements des noms seront aussi mis en place.

Plusieurs mesures sont évoquées, leur implémentation prendra du temps

Le studio déclare avoir déjà renforcé ses mesures anti-racisme depuis le lancement de Modern Warfare mais c’est un travail de longue haleine, il est encore possible de “faire mieux”. Infinity Ward “s’excuse” déjà de ne pas en faire assez sur le sujet. Il faudra encore un certain temps, évidemment, avant que ces déclarations se transforment en actes. Toujours est-il que le studio reconnait là que le racisme est un réel problème, dans Call of Duty et dans bien d’autres jeux multijoueur. Combattre ces comportements haineux et nocifs en général demande de prendre des mesures agressives qui vont bien au-delà des simples systèmes de censure de mots et autres bannissements de joueur.