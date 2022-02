Activision dément l’absence d’un Call of Duty en 2023

Le Call of Duty de 2023 n'est pas repoussé en 2024.

Alors que les performances commerciales de Call of Duty : Vanguard, développé par Sledgehammer Games, n’ont pas été à la hauteur des attentes des actionnaires d’Activision, l’éditeur américain serait enfin prêt à espacer les périodes de sorties pour les prochaines moutures du célèbre FPS. Ainsi le Call of Duty de 2023, qui serait la suite de Black Ops, aurait été reporté à 2024. Une première en plus de 20 ans pour la licence qui rapporte des milliards de dollars. Néanmoins, cette surprenante absence serait combler avec des mises à jour alimentant régulièrement le contenu de COD Warzone 2 et un nouveau free-to-play.

SCOOP: For the first time in two decades, Call of Duty will skip a year. Activision has delayed 2023's game, made by Treyarch, to 2024, sources tell Bloomberg. It's a shocking move that will have a massive impact on the franchise and the industry. https://t.co/tiozvqB1cE — Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022

Evidemment, le droit de réponse d’Activision n’a pas tardé et celui-ci ne confirme aucunement les informations du journaliste Jason Schreier pour le média Bloomberg : “Nous avons un programme passionnant d’expériences Call of Duty premium et free-to-play pour cette année, l’année prochaine et au-delà. Toute autre information est inexacte. Nous sommes impatients de partager plus de détails lorsque le moment sera venu.”

Microsoft n’intervient pas encore dans la gestion d’Activision et la licence Call of Duty

L’année sabbatique de Call of Duty coïnciderait avec l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, si l’opération est menée à bien comme prévu d’ici l’été 2023. Toutefois, Bloomberg affirme que cela n’a eu aucune influence sur la décision de retarder un opus majeur de la licence. Depuis la sortie de Modern Warfare en 2019, les versions suivantes ont été gérées par Treyarch, Raven Software et Sledgehammer Games, ce qui signifie qu’Infinity Ward aura eu trois ans pour préparer la suite de cette année. Cependant, les deux derniers opus de Call of Duty, qui ont été développés en partie pendant la pandémie, ont été moins bien accueillis par les fans.