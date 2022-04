Activision Blizzard : Wall Street est convaincu que le rachat par Microsoft sera annulé

En plus de l’approbation des conseils d’administration, les actionnaires d’Activision Blizzard ont approuvé la vente de l’éditeur américain à Microsoft pour un montant de 69 milliards de dollars, malgré les protestations de SOC Investment Group, mais Wall Street fait le pari que les autorités antitrust de Joe Biden, notamment la Federal Trade Commission dirigée par Lina Khan, pourraient tout de même faire échouer l’une des plus grandes fusions-acquisitions de l’histoire des États-Unis. “Le vote de soutien massif de nos actionnaires confirme notre conviction commune concernant notre association avec Microsoft. Celle-ci nous permettra d’être encore mieux positionnés pour créer une grande valeur pour nos joueurs, des opportunités encore plus grandes pour nos employés et pour continuer à nous efforcer de devenir un exemple inspirant d’un lieu de travail accueillant, respectueux et inclusif“, a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard.

Will the Activision-Microsoft deal go through? Today, Activision shareholders will vote on the acquisition. Then it faces a newly empowered FTC.

With Activision shares trading 25% below Microsoft's offer, Wall Street certainly believes the deal will fail: https://t.co/j3begJvMVu

