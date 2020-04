Activision Blizzard s’adapte au coronavirus pour poursuivre ses activités

Bobby Kotick, le président du groupe américain Activision-Blizzard, rassure les actionnaires et les joueurs sur le développement des futurs jeux de l'éditeur.

Alors que la pandémie de coronavirus frappe le monde entier, et met à mal les plans de nombreuses sociétés au sein de l’industrie vidéoludique, Bobby Kotick s’est exprimé au micro de la chaine américaine CNBC (Consumer News and Business Channel) concernant un potentiel impact sur l’éditeur américain Activision Blizzard : “La plupart des choses que nous avons en production et en développement sont en bonne voie pour l’instant. Je pense que nous devrons vraiment réévaluer cela dans un mois puis dans trois mois. On fait des choses pour aller de l’avant comme encourager nos employés à mettre à niveau leur service de haut débit à domicile et nous payons pour cela. Nous avons mis du matériel à disposition afin que nos développeurs, artistes et animateurs disposent des produits les plus récents et les plus sûrs, mais je pense qu’il est encore trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences sur le développement pour l’année prochaine environ.”

A noter que Kotick prend très à coeur son rôle de président au point d’avoir partagé son numéro de téléphone personnel aux 10.000 employés du groupe Activision Blizzard. Ce dernier est à l’écoute et veut rassurer ses équipes face à la situation actuelle.

Les jeux Activision Blizzard cartonnent pendant le confinement

Si personne ne gagne dans une telle situation, Kotick a déclaré à CNBC que les titres de son catalogue sont joués plus que la normale après que des mesures de distanciation sociale aient été mises en place dans de nombreux pays : “Nous sommes très chanceux. Nous avons lancé un nouveau jeu gratuit, Call of Duty, il y a quelques semaines et plus de 50 millions de personnes se sont inscrites pour jouer. Candy Crush se comporte exceptionnellement bien. La plupart de nos jeux enregistrent des niveaux d’engagement record et les gens profitent du divertissement à la maison pour ce que nous faisons.“