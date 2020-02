Activision Blizzard retire ses jeux de NVIDIA GeForce Now

NVIDIA a clairement frappé un grand coup en lançant son service GeForce Now, service qui permet de streamer ses jeux vidéo sur n'importe quel appareil ou presque. Un grand coup dans la bataille qui se joue entre les cadors du marché. Mais un nuage est apparu...

Il existe aujourd’hui plusieurs services de streaming de jeux vidéo sur le marché. NVIDIA GeForce Now a reçu de nombreux avis très positifs depuis son lancement la semaine dernière. Et cela s’explique en grande partie par le fait que, contrairement à certaines autres plates-formes, GeForce Now permet aux utilisateurs de se connecter et de profiter de jeux qu’ils possèdent déjà. Un très bon point pour les joueurs qui n’ont pas à repasser par la case achat pour jouer où qu’ils soient. Mais tout n’est pas rose non plus.

Activision Blizzard retire ses jeux du service NVIDIA GeForce Now

En effet, a contrario, des plates-formes comme Google Stadia, demandent aux joueurs de racheter les jeux via leur service pour pouvoir y jouer. Un frein certain pour celles et ceux qui n’ont pas un gros budget à consacrer au jeu vidéo. Toujours est-il que, aujourd’hui, GeForce Now accuse un coup important. Selon un post publié sur les forums NVIDIA, Activision Blizzard a retiré ses jeux du service de streaming. Selon le communiqué en question : “À leur demande, sachez que les jeux de Activision Blizzard vont être retirés du service. Bien que cette décision soit malheureuse, nous espérons pouvoir travailler avec Activision Blizzard pour remettre ces jeux, et davantage, au catalogue dans un futur proche.” Résultat de l’opération, une vingtaine de titres environ appartenant au studio ne seront plus accessibles via GeForce Now.

Est-ce définitif ou non ? L’avenir nous le dira

Étant donné le catalogue plus que conséquent de Activision Blizzard, avec des licences très populaires parmi lesquelles Call of Duty, Overwatch ou Hearthstone, il ne fait aucun doute que cette décision aura un impact conséquent sur le service. Cela fera assurément réfléchir plus d’un joueur au moment de s’abonner ou non. Nul ne sait pour l’instant quand les jeux Activision Blizzard reviendront sur la plate-forme, s’ils reviennent un jour, mais c’est assurément un élément à prendre en considération si vous hésitez toujours à prendre un abonnement à GeForce Now. Pour certains, ce pourrait clairement être rédhibitoire…