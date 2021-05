Activision Blizzard ne connait pas la crise et réalise un premier trimestre record

De nouveaux résultats en forte hausse pour Activision Blizzard grâce à ses licences phares.

Malgré le coronavirus et l’impact qu’il a eu sur l’industrie vidéoludique, l’éditeur américain Activision Blizzard a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros, un bénéfice opérationnel de 661 millions d’euros et un bénéfice net de 514 millions d’euros. Ces chiffres vertigineux pour le premier trimestre de l’année fiscale en cours sont dans la continuité de ceux de l’année dernière dans sa globalité où le chiffre d’affaires était de 6,7 milliards d’euros tandis que le bénéfice net était lui de 1,8 milliard d’euros. Activision réalise la meilleure marge (50%) et est suivi de Blizzard Entertainment (43%) ainsi que King (24%).

Activision (un chiffre d’affaires de 741 millions d’euros et un bénéfice opérationnel de 367 millions d’euros) : 150 millions d’utilisateurs actifs grâce à Call of Duty Warzone, Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Mobile. Le premier revendique 100 millions de joueurs, le deuxième réalise des ventes encore surprendre en cette période de l’année et enfin le dernier a dépassé les 500 millions de téléchargements et le milliard de chiffre d’affaires, sachant que le lancement en Chine fin 2020 a fait venir plus de 10 millions de joueurs supplémentaires. Concernant la franchise Call of Duty sur consoles et PC, elle est en hausse de 60% et totalise 400 millions de jeux vendus depuis le début de son histoire

Blizzard Entertainment (un chiffre d’affaires de 401 millions d’euros et un bénéfice opérationnel de 173 millions d’euros) : 27 millions d’utilisateurs actifs grâce à Hearthstone et World of Warcraft Shadowlands, une extension dont le lancement a été un succès total. Diablo 4, Diablo 2 Resurrected, Diablo Immortal et Overwatch 2 sont attendus de pied ferme pour relancer l’audience qui est en recul depuis plusieurs années (38 millions en 2018)

King (un chiffre d’affaires de 506 millions d’euros et un bénéfice opérationnel de 168 millions d’euros) : 258 millions d’utilisateurs actifs grâce à Candy Crush et Crash Bandicoot On the Run sur iOS et Android. L’un réalise des revenus en hausse de 70%, l’autre revendique 30 millions de téléchargements en un mois

Activision Blizzard compte embaucher 2000 développeurs sur deux ans

Ces dernières années, le groupe de Bobby Kotick, dont la rémunération fait toujours autant polémique (plus de 150 millions de dollars sur l’année écoulée), se fait remarquer par ses nombreuses restructurations qui conduisent à des licenciements en pagaille… La direction promet de renforcer les effectifs de ses studios avec plus de 2000 développeurs en 2021 et 2022. A noter par ailleurs que le numérique représente 88% du chiffre d’affaires d’Activision Blizzard, dont 57% rien qu’aux USA. Pour les dépenses, le géant américain dénombre 664 millions d’euros sur les consoles, 610 millions d’euros sur mobiles et 517 millions d’euros sur PC.