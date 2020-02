Activision Blizzard mise sur le mobile et les remasters

L'éditeur américain annonce avoir réalisé le second plus gros bénéfice annuel de son histoire à l'occasion de la publication de ses résultats financiers pour l'année 2019.

Si Activision Blizzard fait moins bien que l’année dernière (6,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 1,8 milliard d’euros de bénéfice opérationnel et 1,6 milliard d’euros de bénéfice net), le bilan financier 2019 est largement plus qu’honorable (5,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 1,4 milliard d’euros de bénéfice opérationnel et 1,3 milliard d’euros de bénéfice net), notamment grâce au secteur de la téléphonie mobile et Call of Duty. Le portage de la célèbre licence sur les smartphones par Timi Studios (filiale de Tencent) a été installé par plus de 150 millions de joueurs et est dans le top 15 des jeux mobiles les plus rentables aux USA. A noter que Candy Crush Saga de King (1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel et 674 millions d’euros de bénéfice opérationnel annuel) reste le jeu mobile qui a rapporté le plus d’argent au pays de l’Oncle Sam. Le prochain projet de la structure britannique sera d’ailleurs une adaptation de Crash Bandicoot. Le président Bobby Kotick souhaite à terme proposer l’ensemble de ses licences sur iOS et Android. Enfin, les premiers tests de Diablo Immortal débuteront dans le courant de l’année.

Call of Duty : Modern Warfare surpasse Call of Duty : Black Ops 4 sur tous les plans

Grâce au cross-play et la formule passe de combat, Modern Warfare fait mieux que Black Ops 4 :

Hausse des ventes de 10% (consoles et PC compris)

Les téléchargements sur consoles représentent presque 50% des ventes du jeu

Hausse des ventes de 50% sur Battle.net pour la version PC

Hausse des dépenses dans le jeu de 10%

Le nouvel épisode de la franchise Call of Duty arrivera lors du dernier trimestre de l’année 2020.

Des remasters à gogo pour 2020

Avec les succès de Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy, Crash Team Racing : Nitro-Fueled et Spyro Reignited Trilogy, l’éditeur américain Activision Blizzard annonce vouloir proposer des remasters et autres réinventions/relectures d’ici les prochains mois. Des annonces pendant, avant ou après l’E3 est à prévoir.