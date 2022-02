Activision Blizzard : la Federal Trade Commission ne va faire aucun cadeau à Microsoft

L'examen antitrust américain concernant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft sera traité par la Federal Trade Commission.

Le présidente de la FTC, Lina Khan, plaide depuis longtemps en faveur d’une approche plus rigoureuse et musclée de l’examen des transactions, en particulier celles des plus grandes entreprises technologiques, qui, selon elle, sont capables de tirer parti de leur domination dans un secteur d’activité pour s’imposer sur d’autres marchés. Sous sa direction, l’autorité américaine du commerce a intenté une action en justice pour bloquer deux rachats majeurs, à savoir Arm par Nvidia et Aerojet Rocketdyne Holdings par Lockheed Martin.

Avec le rachat d’Activision Blizzard pour la somme colossale de 68,7 milliards de dollars, Microsoft sera la prochaine cible de la juriste nommée par Joe Biden au mois de mars dernier de l’année dernière pour faire trembler les GAFAM. L’enquête portera principalement sur la combinaison entre le portefeuille vidéoludique du groupe présidé par le controversé Bobby Kotick et les consoles de Microsoft. Les autorités réglementaires vont suivre de près la manière dont la participation de Microsoft dans Activision pourrait nuire aux concurrents en limitant leur accès aux plus grands jeux, notamment Sony qui est un partenaire commercial majeur d’Activision Blizzard avec la licence Call of Duty.

Microsoft s’engage à respecter les accords existants entre Activision Blizzard et Sony

Pour éviter d’avoir certains problèmes avec la justice avant même que l’enquête de la FTC commence, le géant américain Microsoft a rapidement fait savoir que des discussions avec les pontes de Sony avaient eu lieu peu de temps après l’annonce du rachat et que Call of Duty resterait un jeu multiplateforme… pour au moins trois jeux jusqu’à 2023. Une situation concurrentielle loin d’être saine dans la mesure où le célèbre FPS sera par ailleurs disponible “gratuitement” dans le service de jeux vidéo par abonnement Xbox Game Pass. Les discussions avec les régulateurs étasuniens risquent d’être tendues pendant plusieurs mois et il n’est pas improbable que l’acquisition soit refusée pour en faire un exemple.