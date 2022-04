Activision Blizzard embauche un nouveau responsable de la diversité

Kristen Hines devient la nouvelle responsable de la diversité dans un climat encore très difficile chez Activision Blizzard.

Activision Blizzard vient de recruter un nouveau responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI). Kriste Hines rejoindra l’entreprise et son équipe dirigeante à partir du 25 avril. Elle rendra compte directement à Julie Hodges, directrice du personnel. Kristen Hines dirigeait jusqu’à présent la DEI Monde chez Accenture, elle aidait notamment d’autres organisations à renforcer leurs stratégies DEI.

Kristen Hines devient la nouvelle responsable de la diversité

L’une des principales responsables de Kristen Hines sera d’aider Activision Blizzard à tenir son engagement d’attendre d’un pourcentage de femems et d’employés non-binaires de 50 % dans sa masse salariale d’ici les cinq prochaines années. Dans un document de présentation de 2021, l’entreprise déclarait que les femmes représentaient actuellement 24 % de ses employés. Kristen Hines travaillera aussi avec les équipes jeux de Activision Blizzard pour “s’assurer que considérations de diversité et d’inclusivité sont incluses dans les designs des jeux, que ce soit dans la narration, le développement des personnages, le gameplay ou les interactions avec la communauté.”

“Dans une industrie avec une sous-représentation historique, je suis impatiente de mener les efforts de l’entreprise pour construire un environnement de travail qui met en avant la transparence, l’équité et l’inclusivité”, déclarait Kristen Hines dans un communiqué. “Le jeu vidéo a toujours le potentiel incroyable de connecter les communautés aux quatre coins du globe et de mettre en avant des héros avec des histoires très variées. Je suis pressée de jouer un rôle dans l’agrandissement du paysage de talents qui proposent ces expériences à tous les joueurs.”

dans un climat encore très difficile chez Activision Blizzard

Kristen Hines devra notamment aider à améliorer la culture d’entreprise chez Activision Blizzard, un point qui a été particulièrement scruté et pointé du doigt depuis l’été dernier. Le California Department of Fair Employment and Housing avait attaqué la société en justice en juillet dernier, l’accusant d’encourager une “culture de la fraternité” et de procéder à une discrimination à l’encontre des employés féminins. Une action avait même été lancée à l’encontre de l’éditeur le mois dernier suite à un suicide, tout comme une plainte pour harcèlement sexuel et discrimination.

En mars, un juge avait approuvé la proposition d’Activision Blizzard, laquelle est actuellement en cours de rachat par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars, pour régler à l’amiable, contre 18 millions de dollars, un procès fédéral. L’action intentée par la US Equal Employment Opportunity Commission accusait l’entreprise de permettre un environnement de travail sexiste et discriminatoire.