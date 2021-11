Activision annonce le rachat de Digital Legends Entertainment

Le studio barcelonais Digital Legends Entertainment se fait racheter par Activision pour développer un nouveau Call of Duty sur les smartphones.

Pour renforcer les effectifs d’Activision Shanghai, Solid State, nouveau studio interne d’Activision, et Beenox qui travaillent depuis le début de l’année sur un tout nouveau jeu Call of Duty sur iOS et Android, l’éditeur américain a réalisé l’acquisition de Digital Legends Entertainment (The Respawnables, Afterpulse), un pionnier du développement de jeux mobiles. Ce rachat, dont le prix est inconnu, s’inscrit dans le prolongement de l’expansion des ressources de développement de classe mondiale d’Activision, qui a notamment constitué et/ou développé des équipes de développement à Austin, Guildford, Cracovie, Melbourne, Mexico et Toronto.

Excited to join @Activision and @CallofDuty. We agree, great things are coming for mobile players. Here we go! — Digital Legends Entertainment (@Digital_Legends) October 28, 2021

“La réputation de Digital Legends Entertainment en matière de développement de titres mobiles très aboutis est inégalée“, a déclaré Chris Plummer, responsable du mobile chez Activision. “Mais surtout, nos équipes ont déjà collaboré très étroitement ensemble pendant une grande partie de cette année. Nous sommes en train de constituer une liste de talents et d’équipes de développement mobile de classe mondiale, et nous sommes impatients de voir ce qui nous attend“. Xavier Carrillo-Costa, PDG et fondateur de Digital Legends Entertainment, ajoute : “Faire partie de la famille Activision est un moment exaltant pour nous. L’ajout de notre équipe avec des années d’expertise dans les titres de haute qualité pour mobiles composés par des vétérans de l’industrie et des talents émergents ne fera que renforcer le vivier croissant de talents mobiles du groupe. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir travailler sur l’une des plus grandes franchises au monde.”

Les jeux de Digital Legends Entertainment en vidéos