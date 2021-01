Acer Nitro XV282K KV, un moniteur taillé pour les joueurs console

Acer est une marque bien connue sur le marché des ordinateurs. Elle propose notamment des écrans. Voici d'ailleurs une nouvelle référence, taillée cette fois pour les joueurs... sur console.

Acer est une marque bien connue dans le monde de l’informatique. On lui doit des ordinateurs, de bureau ou portable, mais aussi un certain nombre de périphériques. Y compris des écrans. C’est cette dernière catégorie qui nous intéresse aujourd’hui avec l’annonce d’un nouveau moniteur qui pourrait plaire aux joueurs. Mais pas nécessairement aux joueurs sur PC, plutôt aux joueurs sur console.

Acer dévoile un moniteur pour les joueurs console

Quand on pense aux jeux vidéo sur console, la configuration la plus classique est très certainement celle dans laquelle la console est branchée sur un téléviseur. Cela s’explique notamment par la plus grande diagonale d’écran – par rapport au prix demandé pour une même diagonale sur un écran PC – mais aussi par le fait que les consoles sont davantage pensées pour être utilisées dans un salon, justement près du téléviseur.

Avec HDMI 2.1 pour pouvoir jouer en 4K à 120 fps

Cela étant dit, si vous jouez dans votre chambre ou dans une pièce qui n’est pas assez grande pour accueillir un grand écran, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Acer vient d’annoncer l’entrée à son catalogue d’une nouvelle référence, le Nitro XV282K KV, un moniteur qui cible spécifiquement les joueurs sur console. Sa caractéristique principale étant d’être compatible avec le HDMI 2.1. Cela permettra aux joueurs de profiter de leurs jeux en 4K et à 120 fps.

Le HDMI 2.1 est aujourd’hui une fonctionnalité assez répandue sur le marché des téléviseurs mais encore trop rare sur celui des moniteurs d’ordinateur. C’est une bonne chose de voir Acer se lancer sur ce créneau. Et même si vous ne jouez pas sur console, le Acer Nitro XV282K KV reste un très bon écran. Avec une diagonale de 28 pouces, une définition de 3 840 x 2 160 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une couverture du gamut couleur DCI-P3 de 90 %.

Ce moniteur Acer Nitro XV282K KV sera vendu au tarif public de 900 $, ce qui n’est pas si cher finalement compte tenu de ces spécifications. D’autant plus qu’il est compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium. L’écran devrait être disponible dans le courant du mois de mai. Encore un peu de patience.