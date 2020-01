Acer lance 3 nouveaux moniteurs gaming dans sa gamme Predator

Vous n'aviez jamais imaginé être équipé d'un moniteur de 55 pouces ? C'est désormais chose possible avec le Predator CG552K, un écran OLED 4K avec support de la technologie Nvidia G-Sync.

Si Acer a toujours dominé le marché des moniteurs gaming avec sa luxueuse gamme Predator, le constructeur ne s’est jamais aventuré comme aujourd’hui sur des segments tarifaires fantaisistes avec des diagonales d’écran exotiques. Pourtant il reste un des seuls avec LG à proposer des écrans incurvés de très grande taille : le Predator Z35 de 35″ et avant ça le Predator X34 de 34 pouces l’illustrent bien. Poursuivant sur cette lancée, Acer annonçait ce weekend trois nouveaux moniteurs, deux jours après que son concurrent Alienware ait dévoilé une nouvelle version de son écran gaming Alienware 25 et un jour après de son challenger Samsung d’une nouvelle gamme d’écrans gaming ultra-large baptisée Odyssey. Toutefois la proposition d’Acer est bien différente, notamment car elle contient un écran en technologie OLED et non QLED, mais aussi par la diagonale massive de 55 pouces qui ferait presque entrer la machine dans la catégorie des téléviseurs.

Une TV gaming

Le Predator CG552K dispose d’un panneau OLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui prend en charge la technologie G-Sync de Nvidia et la fréquence de rafraîchissement variable via HDMI. Alienware avait annoncé un appareil similaire en août dernier, les deux écrans se conformant à la norme Big Format Gaming Display de Nvidia, annoncée pour la première fois lors du CES 2018. Le but pour Acer est de proposer un écran de grande taille donc plus immersif, mais avec des temps de réponses adaptés au jeu vidéo, ce qui n’est pas actuellement une priorité pour les constructeurs de télévision.

Il n’a pas la plus grande

Malgré cette fiche technique impressionnante, le Predator CG552K n’est pas le plus grand écran gaming du marché, HP ayant commercialisé l’année dernière le Omen X Emporium de 65 pouces, soit 10 pouces de plus, avec un taux de rafraîchissement encore plus élevé de 144 Hz. Le Omen X 65 coûtait $4 999 au lancement, tandis que le moniteur de 55 pouces d’Alienware coûte $3 999. Acer met la barre encore plus bas et lancera le Predator CG552K à $2 999 au 3e trimestre 2020.

Deux moniteurs plus petits pour compléter l’offre

Acer a aussi annoncé deux moniteurs plus petits. Le Predator X32 dispose d’un écran LED mini IPS de 32 pouces en résolution UHD, supporte la G-Sync de Nvidia, offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et jusqu’à 1 440 nits de luminosité avec un grand angle de vue allant jusqu’à 178 degrés. Il sera lancé à $3 599 lorsqu’il sera mis sur le marché 2e trimestre 2020. Le Predator X38 est lui un écran incurvé UWQHD+ de 37,5 pouces, supporte Nvidia G-Sync, et monte à une vitesse de rafraîchissement rapide de 175 Hz lorsqu’il est surcadencé. Il sera lancé à $2 399 en avril.