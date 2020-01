Acer dévoile son TravelMate P6, un PC portable ultra-léger et durable

Les ordinateurs portables sont toujours plus fins, plus légers, plus puissants, avec des fonctionnalités très diverses. La tendance se poursuit cette année au CES où Acer en profite pour dévoiler le TravelMate P6. Pour les plus mobiles d'entre nous.

Acer est notamment présent au CES 2020 pour dévoiler deux nouveaux ordinateur portables, les TravelMate P2 et P6. Le Acer TravelMate P6 est très probablement l’un des produits phare de ce CES 2020. Il faut dire que cette machine ne manque pas d’atouts pour impressionner. Elle est très mince, très légère et, selon les dires du fabricant, très résistante. Mieux encore, elle ne fait pas l’impasse sur les performances. Présentation.

Acer dévoile son TravelMate P6, 1,1 kg et très résistant

Ce n’est assurément pas le portable le plus puissant du marché, il n’en a d’ailleurs pas la prétention, mais il offre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes et utiles. C’est le cas notamment de sa charnière à 180°. Concernant la fiche technique, sachez que l’on retrouve dans ce TravelMate P6 un processeur Intel i7 de 8ème génération avec une partie graphique assurée par une NVIDIA MX 250. Des variantes moins puissantes seront aussi proposées. On citera aussi la présence d’un module d’authentification par reconnaissance faciale ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale.

Tout en étant ultra-sécurisé et très performant

Pour le reste, sachez qu’il faudra aussi composer avec une connectique plutôt riche : VGA, HDMI et USB Type C / Thunderbolt 3. Selon le constructeur, il est même possible d’y brancher un écran d’une résolution maximum 8K. Si vous souhaitez en apprendre davantage, rendez-vous sur la page officielle dédiée au produit. Le Acer TravelMate P6 devrait donc être une option très intéressante pour quiconque cherche un ordinateur portable léger et résistant avec des performances plus que correctes. Il sera disponible dans le courant du mois de Février en Amérique du Nord au tarif public de 1 149,99$. Il faudra patienter un peu avant, éventuellement, de pouvoir en profiter en France. Date de disponibilité et tarifs pour l’Hexagone n’ont pas encore été communiqués.