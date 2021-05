Acer dévoile ses portables Predator Helios 500 et ConceptD 7 Ezel

Acer dévoile aujourd'hui ses Predator Helios 500 et ConceptD 7 Ezel, deux très grosses configurations d'ordinateurs portables pour des profils utilisateurs bien différents. Présentation.

Acer dévoile le Predator Helios 500, un ordinateur gaming de haute volée

Durant la conférence de presse [email protected], la marque a lancé pas moins de 20 nouveaux ordinateurs portables, une gamme plutôt bien fournie donc. Parmi ceux-ci, deux références attirent immédiatement l’oeil, il s’agit des Predator Helios 500 et ConceptD 7 Ezel, deux grosses configurations dont les tarifs démarrent à environ 2 499 $ mais qui ciblent un public différent.

Le Acer Predator Helios 500 (PH517-52) est un ordinateur portable gaming offrant une diagonale de 17, 3 pouces. Avec une option pour un écran 4K mini-LED 144 Hz (avec micro-dimming et luminosité poussés, “comparable à du HDR 1000”, selon Acer). L’option 1080p 360 Hz offrira quant à elle une latence minimale (environ 3 ms) et davantage de fluidité.

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core i9 de 11ᵉ génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080, un bien puissant combo pour des performances en jeu de haute volée. À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir d’option pour un Core i7 mais il est possible que celle-ci fasse son apparition avant la disponibilité annoncée en août prochain. De quoi faire baisser un peu la facture. Pour le reste, on citera jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To de stockage.

et le ConceptD 7 Ezel, pour les travaux créatifs les plus exigeants

Le Acer ConceptD 7 Ezel (CC715-72G), 15,6 pouces, embarque lui aussi un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 mais avec un CPU Intel Core i7-11800H de 11ᵉ génération. Cela étant dit, le ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P) est une vraie bête de travail, avec un CPU Intel Xeon W-11955M et un GPU NVIDIA RTX A5000/A3000, avec des drivers optimisés et certifiés pour moult applications professionnelles.

Le design du châssis et la prise en charge du e-Pen font de cette gamme ConceptD 7 Ezel un appareil très intéressant, pour les utilisateurs “créatifs”. Sa charnière pivotante permet de placer l’écran à la perfection. Enfin, parmi les options d’écran, on trouve un écran tactile 4K certifié Pantone avec une excellente précision dans le rendu des couleurs. Acer annonce un Delta-E inférieur à 2.0. Autrement dit, cette dalle peut reproduire les couleurs presque à la perfection…