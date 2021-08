Ace Combat : le développement d’un nouvel opus a débuté

Une nouvelle ère pour la saga Ace Combat de l'éditeur japonais Bandai Namco et Project Aces.

Un nouveau Ace Combat est actuellement en développement par Project Aces, Bandai Namco et ILCA, un studio de soutien japonais connu pour avoir travaillé sur la production de cinématiques et d’environnements pour Ace Combat 7 : Skies Unknown ainsi que le co-développement graphique de Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age.

“Nous avons commencé à travailler sur un nouveau projet pour la série Ace Combat. Le personnel de Project Aces continuera bien sûr à être impliqué dans le développement de ce nouveau projet, mais alors que nous célébrons les 25 ans de la licence et trois millions d’exemplaires vendus pour Ace Combat 7, nous avons compris que nous avons de nombreux fans de tous les goûts. Notre petite équipe ne peut pas tout gérer seule, c’est pourquoi nous avons chercher à l’élargir de manière importante“, a déclaré Kazutoki Kono, producteur de la série Ace Combat. “Nous avons donc décidé de former une alliance stratégique avec ILCA, qui s’impliquera plus profondément que jamais dans Ace Combat en créant un nouvel opus. Nous espérons que cette opportunité nous permettra d’ajouter encore plus de nouveaux talents dans notre équipe. Plus que tout, j’espère que les fans sont heureux de savoir que le prochain jeu est en cours de développement. Tous ensemble nous sommes en train de créer un nouvel Ace Combat et surtout une nouvelle ère. Je ne sais pas où nous serons dans les 25 prochaines années, mais la série Ace Combat continuera, et à tous ceux qui nous soutiennent et créent avec moi, je continuerai à tout donner.”

Revivez le “Ace Combat 25th Anniversary Special Program Highlights Digest Version”