AccelByte va aider Sony Interactive Entertainment pour les jeux-services

Dans le but d'accélérer ses ambitions dans le domaine du multijoueur et du jeu-service, Sony Interactive Entertainment investit dans AccelByte.

En février dernier, le directeur financier Hiroki Totoki faisait savoir aux actionnaires de Sony Group Corporation qu’une dizaine de jeux-services devraient arriver d’ici mars 2026 sur PS5 et PS4 afin de compléter l’offre de la marque PlayStation qui excelle déjà dans les jeux narratifs à gros budget. Ainsi, après les partenariats avec Firewalk Studios et Deviation Games, les rachats de Bungie et Haven ainsi que des recrutements pour du multijoueur chez Naughty Dog, London Studio et Insomniac Games, la filiale Sony Interactive Entertainment a décidé d’investir plusieurs millions de dollars dans AccelByte. Cette plateforme permet de créer, de faire évoluer et d’exploiter des jeux-services dans toute la sphère de l’expérience du joueur, y compris le lobby, les amis, le matchmaking, la progression dans le cloud, les succès, le season pass, le launcher et plus encore.

We’re thrilled to announce our $60M Series B funding led by SoftBank with SIE, and existing investors @glxydotgg and @NetEaseGames_ENl. We’re excited to continue building the future of scalable game backends so developers can focus on what matters most, making awesome games! pic.twitter.com/iXPD0081nx — ACCELBYTE: One-Stop Shop for Live Game Service (@AccelByteInc) May 3, 2022

“La création de mondes en ligne massifs et étendus nécessite une infrastructure technique importante pour que les créateurs puissent réaliser leur vision. AccelByte a fait ses preuves en fournissant aux développeurs de jeux une plateforme étendue et fiable qui permet d’accélérer le développement et de simplifier les opérations d’infrastructure backend pour les jeux-services“, a déclaré Lin Tao, vice-président senior chargé des finances, du développement et de la stratégie chez Sony Interactive Entertainment. “Nous attendons avec impatience les prochaines évolutions d’AccelByte, qui accéléreront leur feuille de route pour soutenir les nombreux studios de l’industrie.”

La demande de support pour les jeux-services est en hausse avec AccelByte

AccelByte a récemment levé 60 millions de dollars en financement de série B. L’investissement a été mené par SoftBank Vision Fund 2 avec la participation de Sony Interactive Entertainment et des investisseurs existants. Ce financement fait suite au financement de série A de 10 millions de dollars menée par Galaxy Interactive en août 2021. Fondée en 2016, la société a été créée par des vétérans de l’industrie qui ont conçu des systèmes en ligne derrière certaines des plus grandes plateformes du monde, notamment Epic Online Store, Xbox Live et EA Origin. Parmi ses clients actuels figurent Dreamhaven, Build A Rocket Boy, 1047 Games, Krafton, Deep Silver Volition, Theorycraft Games, Remedy Entertainment, Raid Base et Starbreeze Studios, entre autres.