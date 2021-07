Absurd Ventures in Games : Dan Houser fait son retour dans l’industrie des jeux vidéo

L'ancienne figure emblématique de Rockstar Games fonde le studio Absurd Ventures in Games.

Discret à sa manière (acquisition d’une luxueuse demeure à Los Angeles pour 16,5 millions de dollars en août 2020, une somme bien supérieure à celle déboursée en 2012 pour s’offrir l’ancien manoir de Truman Capote dans le quartier de Brooklyn à New York) depuis son surprenant départ de chez Rockstar Games, Dan Houser a décidé de revenir au Royaume-Uni, et plus précisément dans les bureaux du 1 Ashley Road basés à Altrincham (Cheshire), pour créer le studio de développement Absurd Ventures in Games.

Le début d’une nouvelle aventure pour Dan Houser ?

Si l’emblématique co-fondateur et vice-président de Rockstar Games, mais également scénariste des Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, n’a pas encore pris la parole avec un communiqué officiel, Companies House, l’équivalent britannique du registre du commerce et des sociétés, classe bien Absurd Ventures in Games comme un “développeur de logiciels de loisirs et de divertissements interactifs prêts à l’emploi”, tout en indiquant que Dan Houser y officie comme producteur et directeur créatif.