Ableton met à jour son site Learning Synths, enregistrement et export font leur apparition

Ableton met à jour son site Learning Synths, l'apprentissage du synthétiseur n'a jamais été plus facile.

Le monde de la musique électronique est vaste, très vaste. Et aujourd’hui, avec les technologies modernes, il est possible de composer à peu près partout, avec un simple navigateur web, par exemple. Les solutions pour ce faire sont déjà nombreuses. Ableton est un spécialiste en la matière, notamment grâce à son site Learning Synths. Et avec la dernière mise à jour en date, l’expérience est encore meilleure.

Ableton met à jour son site Learning Synths

Depuis 2019, le site Learning Synths de Ableton est un moyen sympa et gratuit d’apprendre tout ce que l’on peut faire avec des synthétiseurs. Si vous ne savez pas à quoi servent les oscillateurs, filtres et autres enveloppes, l’entreprise vous apprendra d’une manière très didactique et intuitive. Mieux encore, pour démarrer, vous n’avez besoin que d’un navigateur moderne. Et si vous voulez une autre raison de vous y mettre, sachez que Ableton vient de publier une nouvelle mise à jour.

L’apprentissage du synthétiseur n’a jamais été plus facile

Grâce à celle-ci, le site vous permet désormais d’exporter tout ce que vous pourriez créer avec le logiciel Playground inclus vers Ableton Live – le programme de production et de performance de la marque -. Il est aussi désormais possible d’enregistrer de l’audio jusqu’à 60 secondes, vous permettant d’enregistrer le synthétiseur pendant vous testez ceci ou cela.

Du côté de l’interface, Ableton a ajouté un bouton “Ouvrir dans Playground” qui permet d’aller directement sur le synthétiseur depuis une leçon. De plus, celui-ci offre désormais un pad XY, ce qui vient ajouter encore davantage de possibilités. On citera enfin l’introduction d’un mode sombre – pour celles et ceux qui veulent protéger leurs yeux et/ou leur écran – ainsi que la prise en charge de plusieurs nouvelles langues – turc, finlandais et portugais -. Voilà qui devrait, à n’en point douter, rendre ce formidable outil accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.