À Ulm, en Allemagne, des capsules alimentées à l’énergie solaire pour les sans-abri

L’hiver est une saison qui peut faire beaucoup de dégâts dans certaines régions du globe. Et nul besoin d’aller très loin pour s’en rendre compte. Chaque année, les chutes de neige, le gel, le froid causent des accidents et parfois même des morts. Les personnes sans-abri sont particulièrement vulnérables à cette saison mais il est possible de leur simplifier la vie. Voici un exemple.

Ulm Nest, de petites capsules de bois et d’acier pour les sans-abri

Les hivers peuvent être très brutaux pour les gens qui n’ont pas de toit au-dessus de leur tête, pas d’endroit chaud et accueillant pour passer ces froides journées et nuits. Une situation qui ne laisse pas insensibles certaines personnes. En Allemagne, dans la ville de Ulm, on trouve de petites capsules alimentées à l’énergie solaire qui ont été pensées et conçues pour aider justement les sans-abri à rester au chaud.

Alimentées à l’énergie solaire

Ces capsules ont été baptisées Ulmer Nest. Elles sont fabriquées en bois et en acier et peuvent accueillir deux personnes. Elles protègent les gens du froid et de la pluie et grâce à leurs panneaux solaires, elles fonctionnent en parfaite autonomie. Il y a même un système de réseau radio intégré qui permet aux personnes à l’intérieur de communiquer avec les autres même en l’absence de signal mobile ou de data.

Les capsules Ulmer Nest sont aussi liées à un travailleur social qui sera alerté chaque fois qu’une d’entre elles est ouverte. L’idée est d’être informé de l’utilisation de l’une de ces capsules pour pouvoir envoyer quelqu’un sur place, au petit matin par exemple, pour les encourager à solliciter les services d’aide aux sans-abri si ce n’est pas déjà fait.

Ces capsules sont aussi nettoyées et maintenues par l’association caritative Caritas Ul-Alb-Donau pour s’assurer que les capsules peuvent être utilisées chaque nuit.