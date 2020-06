A Total War Saga : Troy sera une exclusivité temporaire de l’Epic Games Store

Sega, Creative Assembly et Epic Games annoncent un partenariat de taille pour A Total War Saga : Troy.

Prévu à l’origine uniquement sur Steam lors de son annonce, A Total War Saga : Troy va finalement mettre sur le côté la plateforme de Valve au profit de l’Epic Games Store qui va en faire une exclusivité temporaire pendant un an. Mieux encore, le nouvel opus de la licence A Total War Saga du studio Creative Assembly sera gratuit pour les joueurs qui le téléchargeront lors des 24 premières heures de son lancement qui est planifié pour le 13 août prochain. Sega précise que A Total War Saga : Troy sortira sur les autres boutiques en ligne telles que Steam à partir d’août 2021.

“Grâce à Epic, nous sommes en mesure de proposer un titre Total War gratuitement le jour de sa sortie. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir offrir ce jeu à nos joueurs, c’est formidable pour nous“, explique Tim Heaton, directeur des studios chez Sega. “Cela signifie non seulement que nous pouvons raconter les contes et légendes de Troie à une vaste audience à travers la grande plateforme qu’est l’Epic Games, mais également que de nouveaux joueurs auront l’opportunité de s’essayer à Total War pour la toute première fois et de tester le gameplay unique qui fait la renommée de la série.”

A Total War Saga : Troy s’inspire de l’Iliade d’Homère

Creative Assembly explore le conflit légendaire qu’est la Guerre de Troie avec A Total War Saga : Troy autant du point de vue des Grecs que des Troyens, faisant fi des nombreux mythes et légendes pour dévoiler les faits qui les ont sans doute inspirés : “Grâce au mélange unique de gestion d’empire au tour par tour et de batailles spectaculaires en temps réel de Total War, vos actions peuvent changer le cours de la guerre. Bâtissez votre empire en faisant preuve de stratégie, d’habileté politique et de diplomatie, et en mettant en œuvre une guerre totale, tout en conquérant cette vaste et fidèle reconstitution de l’âge de bronze méditerranéen. En pleine bataille, vous pouvez faire appel à des unités mythiques inspirées des célèbres créatures de la mythologie grecque, notamment le Minotaure, le Cyclope, les Géants et les Centaures.”