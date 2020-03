À son tour, Ford se lance dans la fabrication de respirateurs

Face à la pandémie du nouveau coronavirus, les hôpitaux sont aujourd'hui submergés. Le manque d'équipement se fait clairement ressentir. Les géants de la tech et de l'industrie peuvent aider. En fabricant des respirateurs, notamment. C'est ce que fait Ford.

Dans le monde entier, des hôpitaux commencent à manquer d’équipement médical et de certains médicaments nécessaires pour affronter cette pandémie du nouveau coronavirus. Le Covid-19 exerce une charge énorme sur les établissements de santé tout autour du globe, le nombre de cas constatés ne fait qu’augmenter, y compris les cas les plus graves, nécessitant d’être placés en réanimation. En réponse à cette crise, de nombreuses entreprises proposent leur aide. C’est le cas de Ford.

Ford aide à la production de respirateurs artificiels

Ford, qui comme chacun sait fabrique d’ordinaire des véhicules, vient d’annoncer que ses usines allaient participer à l’effort mondial pour sortir de cette crise sanitaire à nulle autre pareille. Le fabricant automobile, avec l’aide de GE et 3M, s’est lancé dans un projet baptisé “Project Apollo”. Les trois géants vont travailler ensemble pour fabriquer des respirateurs qui pourront être utilisés dans les hôpitaux et les centres de santé des États-Unis. De nombreuses initiatives ont déjà vu le jour. Des particuliers, amateurs d’impression 3D, créent des valves à fixer sur les masques de plongée Decathlon. Certains ont même mis au point des designs open-source pour aider les professionnels de santé. Elon Musk, le PDG de Tesla, se proposait de fabriquer lui aussi des respirateurs…

En s’associant avec GE et 3M

Plus précisément, Ford aidera GE à augmenter sa production de respirateurs tandis que GE se chargera notamment de mettre au point un nouveau design de respirateur, suffisamment simple pour que Ford puisse en produire dans ses propres usines. Ce design n’a pas encore été approuvé par l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) mais le processus est en cours. Ford et 3M travailleront aussi ensemble pour améliorer la capacité de production des respirateurs purificateurs d’air par un facteur 10, tout en mettant aussi au point un design simplifié que Ford pourrait produire lui-même.