Le Bitcoin ne profite pas (encore) du halving

Les spécialistes et autres passionnés des cryptomonnaies s'attendaient à du remue-ménage concernant le Bitcoin à l'approche de son halving. Quelques jours après l'événement, il faut se rendre à l'évidence, les mineurs ne profitent pas de cet événement majeur.

Après le halving Bitcoin tant attendu, l’heure est au bilan. Et s’il s’agissait là d’un ajustement majeur pour les “mineurs”, il faut admettre le Bitcoin n’en a pour le moment pas vraiment profité. Son cours reste en forte baisse sur quelques jours. S’il était effectivement en hausse de 1,6% ce Mercredi à 8 897$ dans les échanges asiatiques, selon le site CoinDesk, après le halving, il avait fortement baissé les jours précédents. En recul de 10% par rapport à son plus-haut de deux mois et demi touché le 9 Mai dernier. Une progression qui coïncide avec une baisse des marchés boursiers, lesquels redoutent une deuxième vague de l’épidémie.

Avant le Halving Bitcoin

Ces derniers jours, les connaisseurs en cryptomonnaies investissent grandement dans la première de ces monnaies virtuelles, le bitcoin. À tel point que la première plate-forme grand public Coinbase a rencontré des problèmes techniques dans la nuit de Mercredi 29 à Jeudi 30. Son cours explose ces dernières heures. Pourquoi ? À cause de la crise liée à la pandémie de Covid-19, d’une part, mais aussi parce la date du halving approche à grands pas.

Le cours du bitcoin explose

Pour revivre une telle situation, il faut revenir à Décembre 2017. Le bitcoin connaissait sa plus grande phase spéculative – atteignant les 20 000$ le 17 Décembre 2017 -. Il s’échange à environ 8 900$ à l’heure d’écrire ces lignes. 9 500$ ce matin. Cette hausse globale, +147% depuis la mi-Mars où il avait perdu 40% en quelques heures, s’explique notamment par les injections massives de liquidités par les banques centrales pour endiguer la crise sanitaire. Cela étant dit, ce violent mouvement pourrait aussi être directement lié à ce qui se passe sur les marchés financiers. Et cela serait très révélateur, au contraire, du fait que le Bitcoin serait étroitement lié à l’aversion au risque sur les marchés boursiers.

Crise sanitaire et halving qui approche

Le 12 Mai, ou alentour, le Bitcoin vivra donc son troisième halving. Concrètement, il s’agit de diviser de 50% sa création monétaire. Jusqu’à aujourd’hui, les mineurs se partagent 12,5 nouveaux bitcoins créés toutes les 10 minutes environ. Après le halving, ils devront se contenter de 6,25 bitcoins. Un événement nécessaire qui participe à la rareté de la monnaie alors que celle est de plus en plus demandée chaque année. À terme, d’ici 2140, il ne pourra y avoir plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Avec ces nouveaux grands mouvements, nombre de gens souhaitent revenir sur sur le Bitcoin, ce qui rend le marché plus volatile encore. Mais il convient de bien prendre garde cependant de l’effet halving. Le marché pourrait être dangereux à mesure que l’échéance approchera. En effet, il n’est pas impossible que le jour venu la surprise déçoive. Tout est possible sur les marchés financiers. Les spéculateurs auront donc tout intérêt à concrétiser leurs gains plutôt qu’anticiper toujours davantage et perdre. Vous voilà averti(e).