À quelques jours de son halving, le bitcoin explose

Alors que le bitcoin vivra le troisième halving de son histoire dans quelques jours, les marchés sont euphoriques. La première des cryptomonnaie clôturera un mois d'Avril en très grande pompe. L'occasion parfaite pour les avertis d'investir.

Ces derniers jours, les connaisseurs en cryptomonnaies investissent grandement dans la première de ces monnaies virtuelles, le bitcoin. À tel point que la première plate-forme grand public Coinbase a rencontré des problèmes techniques dans la nuit de Mercredi 29 à Jeudi 30. Son cours explose ces dernières heures. Pourquoi ? À cause de la crise liée à la pandémie de Covid-19, d’une part, mais aussi parce la date du halving approche à grands pas.

Le cours du bitcoin explose

Pour revivre une telle situation, il faut revenir à Décembre 2017. Le bitcoin connaissait sa plus grande phase spéculative – atteignant les 20 000$ le 17 Décembre 2017 -. Il s’échange à environ 8 900$ à l’heure d’écrire ces lignes. 9 500$ ce matin. Cette hausse globale, +147% depuis la mi-Mars où il avait perdu 40% en quelques heures, s’explique notamment par les injections massives de liquidités par les banques centrales pour endiguer la crise sanitaire. Cela étant dit, si “la plupart des spécialistes des cryptos justifient le fort décalage du bitcoin de 7 800 à 9 500$ par des spéculations sur le halving à venir, nous pensons plutôt que ce violent mouvement pourrait, une nouvelle fois, en partie, être corrélé à ce qu’il se passe sur les marchés boursiers”, explique Nicolas Chéron, responsable de l’analyse marchés chez le courtier en ligne Binck. Et cela serait très révélateur : “Le Bitcoin n’aurait donc pas de caractère refuge, au contraire, il serait de plus en plus, étroitement lié, à la notion d’appétit ou d’aversion au risque sur les marchés boursiers.”

à cause de la crise sanitaire et du halving qui approche

Le 12 Mai, ou alentour, le Bitcoin vivra donc son troisième halving. Concrètement, il s’agit de diviser de 50% sa création monétaire. Jusqu’à aujourd’hui, les mineurs se partagent 12,5 nouveaux bitcoins créés toutes les 10 minutes environ. Après le halving, ils devront se contenter de 6,25 bitcoins. Un événement nécessaire qui participe à la rareté de la monnaie alors que celle est de plus en plus demandée chaque année. À terme, d’ici 2140, il ne pourra y avoir plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Pour Mathieu Jamar, fondateur du fonds de gestion de crypto-actifs B40Lux, “la récente poussée a laissé sur la touche une grande partie des gens et ceux-ci semblent désormais vouloir rentrer à nouveau, rendant alors le marché plus volatile qu’à l’accoutumée”. Garde cependant avec l’effet halving. Le marché pourrait être dangereux à mesure que l’échéance approchera : “Si le halving semble déjà livrer ses promesses, il n’est pas improbable que le jour venu où il sera effectif, la surprise tant attendue déçoive. […] Il faut se tenir prêt à cette éventualité, autrement dit c’est un concept assez récurent sur les marchés à savoir: buy the rumor, sell the news.” Mieux vaudra très certainement “concrétiser des gains plutôt que d’anticiper beaucoup plus”, estime Nicolas Chéron. Vous voilà averti(e).