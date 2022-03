A Plague Tale va être adapté en série télévisée

Le monde du transmédia ouvre ses portes à la licence A Plague Tale de Focus Entertainment et Asobo Studio.

Dans le numéro 1367 du magazine Écran Total, le directeur de Merlin Productions, Fabrice Renault, a révélé qu’il travaillait depuis plusieurs semaines avec le groupe Mediawan (en co-production avec Focus Entertainement) sur une série reprenant l’univers de A Plague Tale : “Il est fondamental pour moi que nos productions reflètent les talents et le savoir-faire français. C’est un jeu imaginé à Bordeaux par Asobo Studio que nous produisons avec une société implantée à Paris. Ses créateurs avaient l’opportunité de vendre l’adaptation aux Etats-Unis, mais ils ont préféré travailler avec des Français donc je tiens à leur rendre cette confiance.”

Le réalisateur de la série télévisée A Plague Tale est déjà connu

En plus d’être responsable du scénario, Mathieu Turi ( Hostile, Méandre, Inglourious Basterds, Lucy, 3 Days to Kill) s’occupera de réaliser l’adaptation en série des aventuresn d’Amicia et de son petit frère Hugo, en pleine fuite face à l’Inquisition, au beau milieu d’un contexte médiéval, ravagé par la Guerre de Cent Ans et la peste noire.