A Plague Tale : Requiem, la fin de l’innocence

Une aventure poignante aux côtés d'Amicia et Hugo dans un monde impitoyable dévasté par des forces surnaturelles.

Asobo Studio détaille l’histoire de Requiem, le deuxième épisode de la licence A Plague Tale : “Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d’y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d’Hugo. Mais lorsque les pouvoirs de son petit frère ressurgissent, mort et destruction s’abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d’Hugo. Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers.”

Du gameplay pour A Plague Tale : Requiem

A Plague Tale : Requiem sortira dans le courant de l’année sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch (via le Cloud Gaming) et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.