A Plague Tale : Requiem arrivera peu avant Halloween

Asobo Studio et Focus Entertainment dévoilent la date de sortie du deuxième épisode du sombre et poétique A Plague Tale.

Plus cinématographique que son prédécesseur, A Plague Tale : Requiem voit également son gameplay s’améliorer. Hugo est maintenant capable de contrôler ses pouvoirs, il aide Amicia lors d’une traversée compliquée à travers une vaste carrière d’ocre rouge remplie de soldats à leur recherche en lui révélant l’emplacement des ennemis, ce qui correspond à la mécanique de vision à rayons X. Amicia dispose elle de moyens plus mortels pour se débarrasser de ses ennemis, notamment en utilisant sa dague et son arbalète. Hugo peut également déchaîner un torrent de rats qui engloutit complètement les ennemis et les dévore. A forcer d’abuser de son don, le petit-frère d’Amicia peut s’évanouir d’épuisement et perdre le contrôle des rats.

A Plague Tale : Requiem et le contenu de son édition collector

Boite collector

Un exemplaire physique du jeu (les versions next-gen sont livrées avec une jaquette exclusive via le Focus Entertainment Store)

Une statuette d’Amicia et Hugo en résine de 21cm finement peinte et détaillée

Une fine broche en métal inspirée par les plumes portées par Hugo dans le jeu

La bande-son composée par Olivier Derivière sur un vinyle 45 tours (deux pistes)

Trois illustrations imprimées au format A4

Bonus précommande : Protector Pack comprenant l’apparence Red Damsel pour l’arbalète, des ressources bonus et treize objets cosmétiques exclusifs pour Amicia

Dix minutes de gameplay pour A Plague Tale : Requiem

A Plague Tale : Requiem sera disponible le 18 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch (via le Cloud Gaming) et PC. Le Xbox Game Pass proposera la suite des aventures Amicia et Hugo dès son lancement.