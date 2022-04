À peine arrivé comme actionnaire, Elon Musk initie du changement sur Twitter

Elon Musk, qui est tout récemment devenu l’actionnaire majoritaire de Twitter, a publié un sondage sur la plate-forme demandant aux utilisateurs s’ils souhaitaient avoir un bouton “éditer”. Avec des options orthographiées “yse” et “on” qui pourraient laisser penser que tout ceci n’est qu’une blague, mais le sondage a été retweeté par le PDG de Twitter, Parag Agrawal, avec la mention : “Les conséquences de ce sondage seront importantes. Veuillez voter en toute conscience”, laissant entendre que ce sondage pourrait effectivement conduire à la mise en place d’un bouton d’édition.

De nombreux utilisateurs réclament une telle fonctionnalité depuis plusieurs années, mais la plate-forme a toujours résisté à cette demande. Dans une vidéo de questions-réponses avec Wired en 2020, le cofondateur et ancien PDG Jack Dorsey déclarait que le site n’aurait “probablement jamais” droit à un tel bouton. Il expliquait que le réseau social avait démarré comme un service de messagerie textuelle et que l’on ne peut pas “reprendre” un message une fois envoyé. Twitter voulait rester dans cet esprit.

Elon Musk, qui a toujours été un grand utilisateur de Twitter, et ce bien avant d’acquérir 9,2 % du réseau social, pourrait servir de catalyseur au changement. À l’heure d’écrire ces lignes, 74,7 % des 1 439 779 comptes qui ont participé au sondage ont voté “yse” pour un bouton “éditer”. Tout récemment, Twitter avait même publié un tweet annonçant “travailler sur un bouton éditer”, mais ce n’était qu’une blague pour le 1er avril.

Nul ne sait à ce stade comment un bouton “éditer” pourrait fonctionner sur Twitter, dans la mesure où la republication de contenu est monnaie courante. Si la personne qui a tweeté le contenu original décide de le modifier, les contenus retweetés reflèteront-ils ces modifications ? Le bouton “éditer” restera-t-il disponible indéfiniment ou disparaîtra-t-il après un certain temps ? Jack Dorsey expliquait dans une interview avec Wired que Twitter avait déjà envisagé de donner aux utilisateurs une fenêtre de 30 à 60 secondes pour se corriger, ce qui serait plus que suffisant pour rectifier une faute de frappe ou procéder à une modification mineure.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022