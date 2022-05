À New York City, il y aurait davantage de Airbnb que d’appartements en (vraie) location

New York City compterait davantage d'offres Airbnb que d'appartements à louer en longue durée. Une situation qui risque malheureusement de se multiplier sans action forte.

New York City compterait davantage d’appartements sur Airbnb que d’appartements à louer par la voie normale, si l’on peut dire, et ce, malgré une loi datant de 2016 interdisant les locations à court terme, selon Curbed. En avril, à Manhattan, Brooklyn et dans le nord-ouest du Queens, on dénombrait 7 699 offres de location, selon le rapport de Douglas Elliman. Ce chiffre est à comparer avec les appartements ou maisons sur Aribnb à NYC, calculés par AirDNA et Inside Airbnb, qui se situe entre 10 000 et 20 000.

New York City compterait davantage d’offres Airbnb que d’appartements à louer en longue durée

New York City interdit les locations courte durée (moins de 30 jours) dans les immeubles sans présence du propriétaire depuis 2011 et a rendu illégal la promotion de ce genre d’offre en 2016. Si les locataires Airbnb respectent la loi, cela signifie que les offres ne sont actives que pendant de très courtes périodes durant l’année.

Nombre d’entre elles pourraient aussi être des appartements avec jardinet brownstone, séparés, mais pourtant faisant pourtant partie de l’habitation principale, et qui peuvent être loués à l’année par les propriétaires. “Il y a dix ans, [ces logements] seraient revenus à des locataires à long terme”, expliquait Curbed. Le manque d’inventaire sur le marché de la location à long terme est particulièrement visible aujourd’hui avec des locations si petites et des prix évoluant aux alentours de 3 925 $ par mois à Manhattan.

Une situation qui risque malheureusement de se multiplier sans action forte

Airbnb est principalement utilisé par les touristes et les voyageurs, mais les hôtels y voient là une concurrence déloyale, puisque sans licence hôtelière, et de nombreuses mairies et défenseurs du logement affirment qu’ils retirent ainsi des milliers d’offres du marché et perturbent totalement les prix du marché. Le problème est particulièrement vrai dans les villes avec un marché du logement très tendu comme New York City ou San Francisco, qui a, elle aussi, promulgué des lois pour limiter les locations courte durée.

Quelle est la part de responsabilité d’Airbnb dans cette pénurie du logement à New York City ? La question est difficile à évaluer, mais savoir qu’il y a aujourd’hui davantage d’offres Airbnb que d’appartements à louer en longue durée n’est pas une bonne chose pour le marché.