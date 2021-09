À moto, les vibrations peuvent endommager l’appareil photo de l’iPhone

L'iPhone n'aime pas trop la moto. Apple déconseille de le fixer sur le guidon d'un deux-roues équipé d'un moteur puissant.

Il existe aujourd’hui sur le marché un certain nombre d’accessoires permettant de fixer son smartphone sur le guidon d’une moto. Ce qui est très pratique pour les pilotes qui souhaitent utiliser des applications comme Google Maps pour trouver leur chemin ou pour les livreurs qui n’ont de cesse d’arpenter les rues d’une ville. Cela étant dit, il semblerait que ces fixations soient nocives pour le smartphone, tout du moins pour son appareil photo. En tous les cas pour l’iPhone.

L’iPhone n’aime pas trop la moto

C’est ce que l’on apprend directement d’Apple, sur une page d’aide. La firme de Cupertino affirme que les vibrations causées par le deux-roues quand il roule peuvent, avec le temps, endommager les capteurs de la caméra de l’iPhone. Selon le descriptif de la marque à la pomme, cela serait dû aux technologies derrière la fonctionnalité de stabilisation de l’image, comme le gyroscope, notamment.

Apple l’explique en ces termes : “Cependant, comme c’est le cas avec de nombreux produits grand public qui disposent de systèmes comme la stabilisation optique de l’image, une exposition directe et prolongée à des vibrations de haute amplitude dans une certaine gamme de fréquences peuvent endommager les performances de ces systèmes et entraîner une perte de qualité d’image pour les photos et les vidéos.”

Apple déconseille de le fixer sur le guidon d’un deux-roues

Et d’ajouter : “Les moteurs à grande puissance des deux-roues génèrent d’intenses vibrations à haute amplitude, lesquelles sont transmises via le châssis et le guidon. Il n’est pas recommandé de fixer votre iPhone à un deux-roues avec un moteur puissant à cause de l’amplitude des vibrations dans certaines plages de fréquences qu’il génère.”

Si vous avez l’habitude de faire de la moto avec un iPhone fixé sur le guidon, vous devriez probablement cesser. Difficile de savoir si cela vaut aussi pour d’autres marques et modèles de smartphones, mais c’est assurément un point à prendre en considération.