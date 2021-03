À Londres, Uber ajoute l’option véhicule tout électrique dans ses choix

Comme tous les professionnels du secteur automobile, Uber se doit de prendre le grand virage de l'électrique. La plate-forme a décidé d'ajouter l'option "véhicule tout électrique" dans ses choix à Londres.

Les utilisateurs du centre de Londres peuvent désormais commander un véhicule tout électrique spécifiquement plutôt qu’un véhicule thermique ou hybride. Comme le Financial Times le rapporte, ce nouveau service, baptisé Uber Green, arrive dès aujourd’hui dans la Zone 1 de Londres dans le cadre d’un vaste programme d’Uber visant à rendre ses opérations totalement électriques à Londres d’ici 2025. Les voyages doivent démarrer de la zone 1 mais il n’y a aucune restriction quant à la destination.

Uber ajoute une option “véhicule tout électrique” dans le centre de Londres

“Nous continuons notre partenariat avec les chauffeurs pour les aider à passer à l’électrique et aujourd’hui nous sommes heureux d’annoncer que nous commençons à proposer à nos passagers la possibilité de commander un véhicule électrique sans surcoût, pour permettre à tous les utilisateurs d’Uber de jouer leur rôle dans le grand nettoyage du transport urbain”, déclarait le directeur général de Uber Europe, Jamie Heywood, dans un communiqué.

Et maintient son objectif d’une flotte tout électrique d’ici 2025 dans la ville-monde

Et pour inciter les chauffeurs, Uber offre une réduction de 15 % sur ses frais de service habituels. Depuis janvier 2019, l’entreprise rajoutait 15 pence (18 centimes d’euro) par mile parcouru pour aider les chauffeurs à passer à un véhicule électrique. Jusqu’à présent, la plate-forme a collecté pas moins de 125 millions de livres (146 millions d’euros) et Uber a fait passer le nombre de véhicules électriques dans sa flotte de Londres de 100 à 1 600. Cela ne représente toujours qu’un faible pourcentage des 45 000 véhicules Uber évoluant dans la “ville-monde”. Autrement dit, l’attente dudit véhicule tout électrique risque de prendre plus longtemps que d’habitude.

Uber a encore une vraie montagne à gravir avant de pouvoir se vanter de disposer d’une flotte tout électrique à Londres d’ici 4 ans. L’entreprise s’est par ailleurs engagée à être totalement électrique dans le monde entier d’ici 2040, en Europe et aux États-Unis d’ici 2030. Uber a connu une période assez mouvementée l’année dernière à Londres. La plate-forme est récemment parvenue à préserver sa licence d’exploitation et il y a quelques jours, elle a été contrainte de reclasser ses chauffeurs comme salariés.