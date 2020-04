À l’assaut de Zoom, Facebook lance ses Messenger Rooms

Zoom connait un énorme regain de popularité ces derniers mois avec les mesures de confinement prises par les gouvernements. Cela donne des idées à la concurrence, notamment aux géants de la tech comme Microsoft, avec Skype, ou Facebook.

Les applications de visioconférence existent depuis très longtemps maintenant mais avec la pandémie de Covid-19 et ces millions de gens qui se sont retrouvés à travailler depuis chez eux, elles sont soudainement devenues plus populaires que jamais. Certaines, comme Zoom, ont gagné en popularité presque instantanément. Une réussite qui attise la convoitise de la concurrence. Les différentes plates-formes travaillent d’arrache-pied pour gagner de nouveaux utilisateurs. C’est le cas de Facebook.

Facebook lance son propre service d’appels vidéo, Messenger Rooms

Facebook vient tout juste d’annoncer une nouvelle mise à jour pour sa plate-forme Messenger. Celle-ci a depuis toujours, ou presque, permis de passer des appels vidéo mais aujourd’hui, avec cette nouvelle version, le réseau social introduit les Messenger Rooms. Ces Rooms permettent à un maximum de 50 personnes de se réunir dans une même réunion. Et les participants n’ont pas besoin de disposer d’un compte Facebook. Voilà donc une alternative supplémentaire aux Zoom, Skype et consort.

pour concurrencer directement Zoom et Skype

Selon le communiqué officiel, “Organisez des célébrations, rassemblez un club de lecture ou restez simplement à ne rien faire avec vos amis. Vous n’avez pas besoin d’appeler qui que ce soit et d’espérer que ce soit le bon moment ou de vérifier le planning de tout le monde avant. Vous pouvez simplement démarrer et partager une Room sur Facebook via le fil d’actualité, les groupes ou les événements, il est donc très facile de rejoindre lorsque l’on peut.” Facebook précise aussi son intention de permettre, à terme, aux utilisateurs de créer des Messenger Rooms depuis Instagram Direct et WhatsApp. Mais pour l’heure, il faut se contenter de Messenger, et Facebook donc.