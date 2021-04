À Houston, les pizza Domino’s vont être livrées par des voitures autonomes

Domino's est une enseigne de pizzeria très populaire, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, elle utilisera très bientôt des voitures autonomes pour ses livraison.

La livraison a beaucoup à gagner avec les robots et autres systèmes de conduite autonome. Cela permettrait de se passer de livreurs humains et de gagner encore en fluidité dans les processus de planification notamment. Certains projets commencent à voir le jour. À Houston, l’enseigne Domino’s va ainsi livrer certaines de ses pizza via des voitures autonomes.

À Houston, Domino’s va tester la livraison de pizza par voiture autonome

En ce qui concerne la livraison de nourriture, nous nous sommes toujours reposés sur des livreurs humains. Cela étant dit, avec les nouvelles technologies de conduite autonome et la robotique, la situation pourrait changer. À Houston, si vous commandez une pizza chez Domino’s, vous pourriez voir votre commande arriver dans une voiture autonome. Ceci grâce à un partenariat entre l’enseigne et l’entreprise Nuro.

Un programme pilote qui devrait être riche d’enseignements

Pour l’heure, ce service ne sera pas permanent. Il ne s’agit là que d’un programme pilote proposé à certains clients qui ont passé une commande prépayée à l’établissement Domino’s de Woodland Heights. Et l’opération ne sera effective que certains jours sur certaines plages horaires. Ceci pour que la voiture autonome ne travaille pas toute la journée. Et limiter les risques éventuels.

Le fonctionnement est des plus simples : le client passe sa commande, il reçoit un code PIN unique pour établir le lien avec sa commande. Lorsque la voiture Nuro arrive, le client entre son code PIN sur l’écran tactile extérieur, ce qui vient déverrouiller les portes de la voiture et il peut alors récupérer ses pizzas.

Selon Dennis Maloney, directeur de l’innovation chez Domino’s, “ce programme nous permettra de mieux comprendre comment les clients répondent à nos livraisons, comment ils interagissent avec le robot et comment cela affecte les opérations du magasin. Nous sommes impatients de voir comment la livraison autonome peut fonctionner avec les experts de la livraison déjà en place chez Domino’s pour mieux comprendre les besoins de nos clients.”