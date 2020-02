À Couteaux Tirés aura droit à une suite et pourrait devenir une franchise

Entre comédie absurde, drame et thriller À Couteaux Tirés est l'un des grands succès de cinéma de la fin de l'année 2019. Avec un casting irréprochable et un scénario bien ficelé, il a aussi bien emballé la presse que le public. Une, voire plusieurs suites sont prévues.

Rian Johnson a de quoi étonner. Après avoir réalisé quelques courts-métrages, il lançait avec Brick en 2005 la carrière de Joseph Gordon-Levitt, puis se fit discret jusqu’en 2008 lorsqu’il réalisa The Brothers Bloom, plus grand public, avec Rachel Weisz, Adrien Brody et Mark Ruffalo. La même année, il dirige un clip des Mountain Goats, chose qu’il réitère en 2010. Entre 2010 et 2013, les choses sont plutôt calmes : il réalise Looper avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis mais aussi 3 épisodes de Breaking Bad. Puis c’est le calme plat jusqu’en 2017, année qui permet de découvrir son plus grand projet, Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi, meilleur épisode de la nouvelle trilogie. À partir de là, tout s’accélère : il réalise l’incroyable clip de Oh Baby de LCD Soundsystem en 2018, À Couteaux Tirés en 2019 et est en bonne voie pour réaliser sa suite. Si son CV n’est pas long comme le bras, il est égrené d’œuvres de qualité.

Un thriller très apprécié

Knives Out ou À Couteaux Tirés, sa dernière réalisation, cumule une moyenne de 82 sur Metascore, site qui rassemble les critiques de la presse, est certifié fresh sur RottenTomatoes par la presse spécialisée et cumule 92% de taux d’approbation par le public. Le thriller qui s’adjoint des moments de comédie absurde partait d’un bon pied avec une direction d’ensemble composée de Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette et LaKeith Stanfield. Le scénario et les talents de réalisation de Johnson ne sont que la cerise sur le gâteau.

Un deuxième épisode… et pourquoi pas trois

Avec un budget de 40 millions de dollars et 294 millions de recettes, on comprend que Lionsgate veuille retenter l’aventure avec Johnson. Deadline rapporte que lors de la présentation des résultats aux actionnaires, le P.-D.G. Jon Feltheimer a confirmé que le projet d’un second film était lancé. Rian Johnson a toujours fait part de sa volonté de réaliser une suite. Feltheimer a également évoqué la saga John Wick pour souligner la franchise que le groupe a pu établir à partir d’un seul projet. Il n’est donc pas impossible qu’un Knives Out 3 sorte après le second épisode, si le succès est au rendez-vous.