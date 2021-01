A capella, ce groupe coréen recrée les effets sonores de Windows

Chanter a capella est un exercice très difficile. Cela nécessite une véritable aisance vocale pour réaliser des sons pour le moins inhabituel. Certains en ont fait leur spécialité.

A capella. Voilà un terme qui donnerait même des sueurs froides à certains chanteurs aguerris. Et pour cause, il s’agit d’un exercice très difficile, complexe à appréhender dans la mesure où cela passe souvent par reproduire des sons et autres bruits loin de ce que l’on peut chanter. Certains groupes sont spécialistes en la matière. C’est le cas de MayTree.

Ce groupe coréen reproduit les effets sonores emblématiques de Windows

Si vous avez déjà vu un groupe a capella en pleine action, vous savez à quel point le résultat peut être impressionnant. Les effets sonores réalisés par la seule voix humaine peuvent être absolument incroyables mais pour une raison ou une autre, ils y parviennent. Et si vous cherchez un bon exemple de ce genre de groupe, regardez donc la vidéo ci-dessous.

Impressionnant de précision et de détails

La vidéo nous montre une performance remarquable d’un groupe coréen qui s’est baptisé MayTree. On y voit ses membres reproduire nombre d’effets sonores emblématiques des différentes versions de Windows. Aucun effet ne semble leur résister et le résultat est impressionnant de précision et de détails.

En vérité, on pourrait même assez facilement dire que leur performance est plus sympathique que les véritables sons du système d’exploitation de la firme de Redmond. Si vous avez une petite minute devant vous, cette vidéo vaut vraiment le coup ! Pour être honnête, la plupart d’entre nous ne faisons pas attention, ou si peu, aux effets sonores de nos systèmes d’exploitation et ordinateurs. Nous avons appris, avec les années, à les faire disparaître pour ne pas devenir dingue.

Qui sait, peut-être Microsoft pourrait-il être intéressé de les engager dans un futur plus ou moins proche. Qui n’aimerait pas avec un Windows doté de ces sons ?